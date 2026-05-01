David Hume, filósofo escocés: “La costumbre es la gran guía de la vida humana”

La filosofía ha dado grandes nombres a la historia mundial. Los pensadores de distintas épocas dotaron a la filosofía de una esencia que invita a pensarnos y analizar minuciosamente todo aquello que, generalmente, damos por sentado.

Noticias San Luis Potosí del 29 de abril 2026

David Hume fue uno de esos filósofos que logró dejar un legado en esta disciplina. Es considerado una de las figuras más influyentes de la Ilustración escocesa y del empirismo occidental, por lo que conocer algo de su pensamiento se torna necesario.

¿Quién fue David Hume?

David Hume fue un economista e historiador escocés del siglo XVIII cuyo pensamiento se centró en la idea de que todo conocimiento humano proviene exclusivamente de la experiencia sensorial, rechazando la existencia de ideas innatas.

En su obra fundamental, Tratado de la naturaleza humana, David Hume sostuvo que la mente construye conceptos a partir de impresiones externas y que la razón está subordinada a las pasiones, lo que lo llevó a cuestionar conceptos tradicionales como la causalidad y la identidad del "yo".

La Inteligencia Artificial (Gemini) destaca que su legado fue tan profundo que Immanuel Kant confesó que Hume lo había "despertado de su sueño dogmático", consolidándolo como un pilar crítico para la filosofía moderna y el desarrollo del método científico.

David Hume y una frase para analizar

Entre las premisas que el filósofo escocés ha inmortalizado se encuentra la que dice “La costumbre es la gran guía de la vida humana”. Esta frase sintetiza una de las rupturas más importantes en la historia de la filosofía: el paso del racionalismo (la idea de que el mundo se rige por una lógica pura que podemos deducir) al empirismo escéptico.

Para David Hume, nuestra confianza en que el futuro será igual al pasado no nace de la razón, sino de un hábito psicológico. En la actualidad, esta máxima se manifiesta en nuestra dependencia de los algoritmos y la automatización, donde la predictibilidad de nuestro entorno digital refuerza el hábito sobre la reflexión crítica.

“Vivimos bajo la ‘costumbre’ de que el buscador nos dará la respuesta correcta o que el mercado se comportará según tendencias pasadas, recordándonos que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, nuestra estabilidad emocional y social sigue operando bajo la premisa de que el mañana será una repetición del hoy”, resume Gemini.