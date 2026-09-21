David Hume, filósofo escocés: “La repetición puede convertir el placer en indiferencia”

David Hume, uno de los grandes filósofos de la Ilustración escocesa, dedicó buena parte de su obra a estudiar cómo funciona la mente humana y de qué manera nuestras experiencias influyen en lo que sentimos, pensamos y creemos. Una de sus reflexiones permite entender por qué aquello que al principio nos produce placer puede perder su intensidad cuando se vuelve habitual.

¿Qué significa la frase de David Hume?

La idea de que “la repetición puede convertir el placer en indiferencia” se relaciona con la forma en que Hume entendía las emociones y las percepciones. Para el filósofo, los placeres y dolores forman parte de nuestras impresiones y tienen un papel fundamental en la manera en que experimentamos la realidad.

En su análisis de la naturaleza humana, Hume explica que las emociones no permanecen necesariamente con la misma intensidad. Aquello que inicialmente despierta entusiasmo puede dejar de provocar la misma reacción cuando nuestra mente se acostumbra a ello. En su obra Tratado de la naturaleza humana, estudia precisamente cómo las impresiones, las pasiones y la experiencia intervienen en nuestra percepción.

Esto puede observarse en situaciones sencillas: una comida que nos encanta puede convertirse en algo cotidiano si la consumimos constantemente; una canción que nos emociona puede perder parte de su efecto después de escucharla demasiadas veces. La novedad, por tanto, puede influir en la intensidad con la que experimentamos el placer.

Esta interpretación también coincide con el enfoque empirista de Hume, quien sostenía que gran parte del conocimiento humano procede de la experiencia y de las impresiones que recibimos a través de ella. Su filosofía cuestionó la idea de que la razón, por sí sola, pudiera explicar todo lo que sabemos.

¿Quién fue David Hume? Biografía corta del filósofo escocés

David Hume nació en Edimburgo, Escocia, en 1711. Desde joven mostró interés por la filosofía y dedicó gran parte de su vida al estudio de la naturaleza humana, el conocimiento, la moral y las emociones.

En 1739 publicó los primeros volúmenes de Tratado de la naturaleza humana, una de sus obras filosóficas más importantes. Aunque inicialmente no tuvo el reconocimiento que esperaba, con el tiempo sus planteamientos se convirtieron en una referencia fundamental del empirismo y de la filosofía moderna, según indica Psicología y Mente.

Hume también escribió Investigación sobre el entendimiento humano, Investigación sobre los principios de la moral y diversos ensayos sobre temas políticos, religiosos e históricos. Su pensamiento influyó posteriormente en filósofos como Immanuel Kant y dejó una huella importante en la filosofía occidental.

El filósofo escocés murió en Edimburgo en 1776. Su obra continúa siendo estudiada por sus reflexiones sobre el conocimiento, la experiencia, las emociones y la manera en que los seres humanos construimos nuestras ideas a partir de lo que vivimos.