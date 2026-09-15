Diógenes de Sinope, filósofo griego: “Me llaman perro porque adule a los que me dan algo, grito a los que se niegan y me clavo los dientes en bribones”

Diógenes de Sinope fue un filósofo griego que tenía una famosa frase que decía "Me llaman perro porque adule a los que me dan algo, grito a los que se niegan y me clavo los dientes en bribones", siendo un claro ejemplo de que él no tenía filtros al decir algo que le molestaba, además de ser fiel a sus instintos.

Él mismo se nombraba como un perro, detallando que era agradecido con quien le cuida, pero que no era reciproco ante las personas que no le dan lo gusto, además de "atacar" a quienes son falsos. Siendo un claro ejemplo de que tenemos que ser amables con quienes nos aportan o ayudan, y no con quienes solamente usan la falsedad para entrar a nuestra vida.

¿Por qué le decían Diógenes el Perro?

Diógenes de Sinope solía ser nombrado como "el perro", dicho apodo se debía a que dicho filósofo griego vivía en al calle, por lo que se le podía ver durmiendo en templos o tinajas, además de vivir con los alimentos que obtenía en la calle o al vivir de la naturaleza. situación que le dio ese epíteto.

Recordemos que su nombre, se debe a que él era proveniente de la ciudad de Sinope, en donde vivió con su padre, de quien tuvo que huir e instalarse en Atenas, movimiento que le permitió unirse a los filósofos de la ciudad, logrando forjar una forma de pensar muy clara.

¿Qué decía Diógenes sobre los perros?

Diógenes de Sinope, además de tener un apodo que hacia alusión a los perros, él tenía un pensamiento muy claro sobre los animales, ya que detallaba que eran un claro modelo de honestidad y de una vida sin hipocresía, ya que son animales que son directos y no buscan aparentar amistades con cualquier persona.

Además de detallar que él prefería tener la vida de un perro, antes que convertirse en un esclavo de la sociedad al buscar cumplir con las necesidades de la sociedad, siendo un claro ejemplo de que el filósofo griego rechazaba la vida con el uso de máscaras sociales.