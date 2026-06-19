‘El Señor de los Anillos’ y su dura reflexión sobre la vida: “Algunos que mueren merecen vivir”

Más allá de las batallas épicas y el destino de la Tierra Media, “El Señor de los Anillos” de J.R.R. Tolkien cuenta con grandes enseñanzas y reflexiones en sus diálogos. Entre ellos, se encuentra el discurso de Gandalf sobre la lástima, mismo que conduce a una dura reflexión sobre la vida y la muerte: “Muchos que viven merecen morir y algunos que mueren merecen vivir”.

Esta icónica línea es una de las más profundas en la literatura de fantasía, pues nos enseña sobre la compasión y la humildad, además de dejar algo en claro: nadie tiene el derecho de juzgar el valor de una vida, pues cada persona llegó a este mundo con un destino diferente.

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¿En qué libro de “El Señor de los Anillos” aparece esta frase?

En el libro, el discurso de Gandalf sobre la lástima ocurre en el capítulo 2 de “La Comunidad del Anillo”, titulado “La sombra del pasado”. A través de este, se revela la naturaleza del Anillo y los orígenes de Sauron, el Señor Oscuro. Tras escuchar la historia, Frodo se muestra molesto y frustrado ante los crímenes de Gollum, por lo que exclama que es una lástima que Bilbo no haya terminado con su vida cuando tuvo la oportunidad. Es allí donde Gandalf interviene con su lección:

“Muchos que viven merecen la muerte. Y algunos que mueren merecen la vida. ¿Puedes dársela? No. Entonces no estés tan ansioso por repartir muerte en juicio. Porque ni siquiera los más sabios pueden ver todos los finales”, se lee en el libro.

Cabe mencionar que, en las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson, este mensaje se da hasta las Minas de Moria, cuando Frodo descubre que Gollum los está siguiendo. Sin duda, esta es una de las reflexiones más humanas y profundas escritas por J.R.R.Tolkien. Y tú, ¿estás de acuerdo con la visión de Gandalf?

¿Cuántos libros de “El Señor de los Anillos” hay?

La obra principal de “El Señor de los Anillos” está compuesta por tres volúmenes, divididos en dos libros cada uno:



La Comunidad del Anillo

Las Dos Torres

El Retorno del Rey

Los tres volúmenes fueron adaptados por Peter Jackson para la pantalla grande, dando como resultado una de las trilogías más exitosas del cine. Si bien estas son las películas principales, el universo de “El Señor de los Anillos” se extendió años después con la trilogía de “El Hobbit”, que sirve como precuela de la historia central.