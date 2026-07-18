Epicteto, filósofo griego, sobre la vida: “No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas”

Un artículo difundido por la Asociación Filosófica Estadounidense analiza a la filosofía como una disciplina única por la naturaleza y amplitud de su objeto de estudio. En este punto, remarca que esta aborda cuestiones en todas las dimensiones de la vida humana, y sus técnicas se aplican a problemas en cualquier campo de estudio o actividad.

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Tras lo señalado, la entidad señala que la filosofía puede examinar conceptos y perspectivas provenientes de la ciencia, el arte, la religión, la política o cualquier otro ámbito. Esto es lo que la convierte en una disciplina muy versátil y es lo que los pensadores que la nutrieron han dejado en claro.

El legado de Epicteto

Entre las grandes mentes que dejaron su huella en la filosofía se encuentra Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo nuevo que nació como esclavo en Hierápolis (actual Turquía), de acuerdo a fuentes bibliográficas consultadas.

Epicteto dejó un gran legado para la humanidad que se resume en su pragmática dicotomía del control que plantea que la verdadera libertad y la paz mental no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está.

Epicteto y una frase vigente

Diferentes escritos relacionados a la vida de Epicteto señalan que logró transformar la filosofía en un manual de entrenamiento mental para el día a día, motivo por el cual se lo señala como un verdadero maestro espiritual. Muchas de sus enseñanzas pueden apreciarse en frases como la que dice “No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas”.

Esta frase, que mantiene su vigencia, plantea una distinción radical entre el hecho y nuestra interpretación del hecho. Por lo tanto, es una invitación a cambiar el filtro y así cambiar nuestra realidad.