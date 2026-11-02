La frase de Aristóteles, filósofo griego, sobre la mente: “Es propio de una mente educada ser capaz de entretener un pensamiento sin aceptarlo”

El presente y el pasado pueden unirse de diferentes maneras y la filosofía es una de ellas. Los pensadores de a antigüedad han dejado enseñanzas muy profundas que perduran hasta el día de hoy y nos llevan a la reflexión.

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Los filósofos y filósofas han analizado temas como la vida, la muerte y la felicidad, entre otros, dejando premisas muy interesantes para su época y para la nuestra también. Muchas cátedras recurren a las obras de estos pensadores para ilustrar situaciones del presente.

¿Por qué se mantiene vigente la filosofía de Aristóteles?

Entre los pensadores más destacados se encuentra Aristóteles, un filósofo y científico de la Antigua Grecia, cuyo trabajo no se limitó al estudio teológico o metafísico, sino que abarcó una diversidad de disciplinas como la lógica, la ética, la política, la biología y la física.

La filosofía aristotélica se mantiene vigente porque aborda preguntas estructurales de la condición humana que no han caducado con el avance tecnológico o social. Académicos de la Universidad de Harvard señalan que su concepto del “término medio” —la búsqueda del equilibrio prudente entre los extremos del exceso y la carencia— sigue siendo un modelo analítico fundamental para abordar dilemas morales contemporáneos, la toma de decisiones en el ámbito público y los retos éticos de la tecnología moderna.

¿Por qué es recomendable recurrir periódicamente a Aristóteles?

Tras lo señalado, diversas reseñas coinciden en que volver periódicamente a las obras de Aristóteles resulta indispensable porque su pensamiento funciona como un antídoto intelectual frente al sesgo, la polarización y la inmediatez de la era actual.

Desde la perspectiva de investigadores de la Universidad de Navarra, la relectura de sus tratados de lógica y política ofrece un marco conceptual riguroso para cultivar la fronésis (prudencia o sabiduría práctica), una cualidad esencial para ejercer la ciudadanía consciente y evaluar la desinformación con criterio.

Aristóteles y una frase sobre la mente

Por lo señalado, hoy le damos especial importancia a la frase “Es propio de una mente educada ser capaz de entretener un pensamiento sin aceptarlo” con la que Aristóteles sintetiza la esencia del pensamiento crítico y la apertura intelectual.

Esta frase significa que una persona madura y bien formada posee la capacidad mental de examinar, contemplar y analizar una idea, postura o argumento sin la necesidad imperiosa de abrazarlo, darlo por verdadero o adoptarlo como propio.

¿Sigue vigente esta frase de Aristóteles?

En la actualidad, donde todo lo que nos rodea está dominado por los algoritmos de recomendación, la polarización ideológica y las "cámaras de eco", esta frase del filósofo griego cobra una vigencia aún más crucial. Esto se debe a que, con frecuencia, las personas reaccionan de manera visceral rechazando de inmediato cualquier postura que contradiga sus sesgos.

Por lo tanto, aplicar el principio de Aristóteles hoy en día requiere practicar la empatía intelectual y la pausa reflexiva, es decir que implica escuchar activamente argumentos opuestos en debates políticos, sociales o profesionales con el propósito de comprender en lugar de reaccionar.