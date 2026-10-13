Carl Jung, psiquiatra y pensador suizo: “No soy lo que me sucedió, soy lo que elijo llegar a ser hoy”

Carl Jung, un reconocido pensador y psiquiatra suizo, dijo una vez: “No soy lo que me sucedió, soy lo que elijo llegar a ser hoy”. Si lo que buscas es motivación en estos momentos de tu vida, su mensaje puede conectar contigo. Esta frase nos recuerda la importancia de dejar atrás experiencias dolorosas, expectativas familiares o etiquetas con las que has cargado durante años. Algo que siempre debemos recordar es que no podemos cambiar lo que vivimos, pero sí podemos trabajar en la manera en la que comprendemos las cosas que nos tocaron y decidir el lugar que le queremos dar en nuestra historia.

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¿Qué significa esta frase de Carl Jung?

Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestras experiencias y nuestra identidad. Muchas veces, en la misma familia, nos enfrentamos a comentarios o señalamientos que nos llegamos a creer, como: “Eres torpe”, “no eres muy listo”, etc. Al ser señalamientos de personas importantes en nuestra vida, las hacemos parte de nosotros y nos condenamos a repetir la historia una y otra vez.

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¿Por qué lo que dicen de nosotros no nos define?

Psicológicamente, vemos dichos señalamientos muchas veces como algo que hay que aprender; es por eso que para muchos es difícil olvidar lo que ha sucedido. Es por eso que hay que tomar en cuenta que no se trata de borrar los recuerdos o fingir que nada dolió, sino más bien de comprender cómo es que estas cosas nos afectan y tomar decisiones para mejorar el presente.

¿Puedes convertirte en una persona diferente a partir de hoy?

Sí, pero tampoco esperes que el cambio sea abismal de un día para otro. El cambio es lento, pero en cuanto puedas reconocer que esa cosa que viviste no te define, notarás una gran diferencia y mucha motivación para salir adelante. Recuerda que elegir quién quieres ser no significa hacerte responsable de lo que ocurrió, y si el pasado no deja de afectarte, tampoco está mal pedir ayuda.