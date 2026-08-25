Hannah Arendt, filósofa, sobre el perfeccionismo: “Para seguir viviendo hay que intentar escapar de la muerte en vida que implica el perfeccionismo”

Pretender que todo lo que uno hace sea perfecto, puede convertirse en una trampa. Así lo hace entender la filósofa e historiadora de origen alemán Hannah Arendt con una frase célebre sobre el perfeccionismo. A continuación te explicamos qué significa.

Qué significa la frase de Hannah Arendt: "Para seguir viviendo hay que intentar escapar de la muerte en vida que implica el perfeccionismo"

Como explica el diario The Economic Times, el contexto histórico en que vivió Hannah Arendt le hizo entender que las ideologías demasiado rígidas y los estándares imposibles de cumplir pueden hacer mucho más mal que bien; son capaces de sofocar y paralizar.

Su frase, en pocas palabras, se refiere a que el perfeccionismo puede ser destructivo y no solo impedir el crecimiento, sino quitarle felicidad y encanto a la vida. Esto puede aplicarse tanto a la vida diaria como a gran escala. Con una sola frase, la filósofa invita a buscar la valentía y el aprendizaje en lugar de la perfección.

La psicólogía parece estar de acuerdo con Arendt. Según el portal Psychology Today, el perfeccionismo suele relacionarse con problemas interpersonales e, irónicamente, puede llevar al fracaso. Se define como un rasgo de la personalidad caracterizado por esforzarse de manera obsesiva en estar completamente libre de errores, siguiendo estándares irreales, actitudes excesivamente críticas (hacia uno mismo y los demás) y patrones de comportamiento controladores.

Qué pensaba Hannah Arendt del perfeccionismo

Para la filósofa, el perfeccionismo no era solo un rasgo de personalidad sino un peligro político y moral, señala The Economic Times. Esto se debe a que las ideologías totalitarias suelen prometer "perfección", a cambio de la pérdida de individualidad y una especie de muerte moral.

Cabe recordar que el ascenso del nazismo en Alemania llevó a Hannah Arendt al exilio permanente y cambió por completo su vida. No solamente cambió su lugar de residencia y terminó nacionalizándose estadounidense, sino la llevó a una profunda reflexión sobre identidad y responsabilidad política que guiaría gran parte de su trabajo.