La frase de hoy 9 de octubre, de Jane Austen: “No hay nada que no haría por aquellos que son realmente mis amigos. No tengo noción de amar a las personas a medias, no es mi naturaleza”

Este 9 de octubre, la frase del día le corresponde a Jane Austen y nos pone a pensar sobre la verdadera amistad: “No hay nada que no haría por aquellos que son realmente mis amigos. No tengo noción de amar a las personas a medias, no es mi naturaleza”. La popular escritora inglesa nos enseña mucho con una frase que resulta sencilla pero poderosa. Cuando una persona llega a ocupar un lugar importante en nuestra vida y nuestro corazón, descubrimos que el amor no se expresa con palabras bonitas, sino con acciones, apoyo y presencia.

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¿Qué significa esta frase de Jane Austen?

La reflexión nos habla sobre lo complejo que puede llegar a ser formar un vínculo con una persona, pero a la vez lo fácil que es expresar cariño cuando se quiere de verdad. Muchos piensan que la amistad es algo que puedes forjar con cualquiera, pero es una relación en la que existe una mutua disposición de acompañarse. Esto no significa que debas hacer absolutamente todo por alguien, incluso cuando nos lastima. Más bien nos recuerda que los amigos se cuidan y se tratan de forma honesta de ambas partes.

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¿Cómo aplicar esta enseñanza a tu vida?

Esta frase te recuerda revisar tus amistades desde dos puntos de partida diferentes. Una es cómo tú tratas a las personas que dices querer y la otra es cómo te tratan las personas que dicen que te quieren. Y es que, para que una amistad sea genuina, en ambas partes debe existir una relación honesta en la que ambos estén dispuestos a acudir al llamado de la otra persona, a escucharse sin juzgar y celebrarse los unos a los otros.

Recuerda que la amistad se construye con pequeños gestos que demuestran lo mucho que te interesan los amigos.