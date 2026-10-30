La frase de Pitágoras, filósofo griego, sobre el silencio: “Es mejor estar en silencio que decir palabras sin sentido”

La filosofía viene acompañando a la humanidad desde la antigüedad y planteando preguntas, reflexiones y respuestas ante temas muy profundos. La felicidad, el propósito de la vida, la educación y el comportamiento humano se encuentran entre los temas abordados.

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Pensadores como Platón, Sócrates, Pitágoras y Aristóteles se destacan en la larga fila de filósofos que han dejado un gran legado. Sus premisas no solo gestaron cambios profundos en las sociedades de la antigüedad, sino que también lo hicieron en las presentes.

¿Quién fue Pitágoras?

En el caso de Pitágoras, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es descrito frecuentemente como el primer matemático puro, pero logró grabar su nombre en la historia también como un gran filósofo.

Investigadores y docentes de la Universidad de Oxford destacan que su figura se ubica en la frontera entre el mito y la historia, pues no dejó textos escritos de su propia autoría. Sin embargo, a Pitágoras se le reconoce por haber impulsado la noción de que la realidad y las leyes del universo pueden expresarse a través del lenguaje de las matemáticas.

¿Qué se destaca de la obra de Pitágoras?

La principal contribución intelectual de Pitágoras radica en la unificación del pensamiento abstracto con la observación de la naturaleza, estableciendo la premisa fundamental de que “todo es número”. Además, su legado más famoso es el Teorema de Pitágoras, que relaciona la longitud de los lados de un triángulo rectángulo, pilar de la geometría universal.

Asimismo, estudios de instituciones como la Universidad de Harvard señalan su descubrimiento clave sobre las proporciones numéricas en los intervalos musicales, relacionando la longitud de una cuerda vibrante con las notas armónicas. Además, la doctrina de este filósofo griego introdujo conceptos filosóficos trascendentales como la transmigración de las almas y la idea de la “música de las esferas”, que concebía al cosmos como un todo armónico y ordenado.

Pitágoras y una frase sobre el silencio

Dentro de toda la obra de Pitágoras, se destacan premisas y frases como la que dice “Es mejor estar en silencio que decir palabras sin sentido”. Con ella, destaca el enorme valor del silencio frente a la comunicación superficial o vacía.

En un sentido amplio, Pitágoras nos invita a reflexionar antes de hablar y a entender que no toda conversación o interacción requiere de nuestra intervención. Desde esta perspectiva, el silencio no debe interpretarse como ignorancia o pasividad, sino como una manifestación de autodominio, prudencia y respeto.

¿Sigue vigente esta frase de Pitágoras?

En la actualidad, era digital y de las redes sociales, esta frase no solo mantiene su vigencia, sino que cobra una relevancia aún mayor. Hoy en día, donde prima la inmediatez, la sobreinformación y la tentación constante de opinar sobre cualquier tema sin un conocimiento previo, caer en palabras sin sentido es extremadamente común.

Por lo tanto, podemos aplicar esta enseñanza de Pitágoras en nuestra vida cotidiana practicando la escucha activa, haciendo una pausa reflexiva antes de comentar o publicar algo en redes, y preguntándonos si lo que vamos a aportar es constructivo, verídico o necesario.