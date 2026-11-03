La frase de Platón, filósofo griego, sobre la educación: “No enseñes a los niños aprendiendo por la fuerza, sino haz que aprendan jugando”

La actualidad tiene muchas situaciones en donde la filosofía nos puede servir como herramienta. Esta disciplina atesora enseñanzas muy profundas y además nos lleva a reflexionar sobre diferentes temas como la vida, la felicidad, la muerte y el amor, entre otros.

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Filósofos de distintos rincones del mundo y de distintas épocas, dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Sus reflexiones han abierto diferentes líneas de análisis sobre estos temas y alimentan el espíritu crítico.

¿Por qué sigue vigente la filosofía de Platón?

Entre estos pensadores se destaca Platón, uno de los filósofos más influyentes de la Grecia clásica y el principal discípulo de Sócrates. El pensamiento platónico goza de vigencia por su capacidad para formular preguntas estructurales sobre la condición humana, la verdad y el conocimiento que continúan sin caducar.

Investigadores del departamento de Filosofía de la Universidad de Harvard destacan que sus debates sobre la justicia, la virtud y la responsabilidad de los gobernantes en obras como La República siguen siendo referencia obligada en los estudios contemporáneos de ciencia política y ética aplicada.

¿Por qué es importante regresar a Platón periódicamente?

Revisitar la obra de Platón de manera constante funciona como un ejercicio crítico esencial para desnaturalizar las certezas del presente y cuestionar los dogmas contemporáneos, señalan diferentes fuentes bibliográficas.

Cátedras de filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) señalan que volver a los textos relacionados a este filósofo griego no constituye un mero acto de erudición histórica, sino una oportunidad para ejercitar la autocrítica intelectual y reconectar con las preguntas primordiales sobre qué es una vida justa y cómo construir comunidades cohesionadas.

Platón y una frase sobre la educación

Dentro de su obra, podemos encontrar frases como la que dice “No enseñes a los niños aprendiendo por la fuerza, sino haz que aprendan jugando” y con la que Platón defiende una educación basada en la curiosidad, el placer por el descubrimiento y la motivación intrínseca, en lugar de la imposición rígida o la memorización obligatoria.

Platón sostenía que el juego es el motor natural a través del cual los niños exploran el mundo, estimulan su ingenio y asimilan conceptos complejos de manera significativa y sin resistencia.

¿Sigue vigente esta frase de Platón?

En la actualidad, esta frase de Platón mantiene una absoluta vigencia y es avalada por las neurociencias y la pedagogía moderna, que demuestran que el cerebro aprende mejor cuando hay emoción y disfrute.

En este punto, resulta interesante saber que podemos aplicar esta enseñanza tanto en el aula como en el hogar fomentando metodologías activas, transformando las tareas cotidianas en retos divertidos que estimulen el pensamiento crítico en lugar de exigir una obediencia ciega.