La frase de Sócrates, filósofo griego, sobre la lealtad: “Sé lento para entrar en la amistad, pero cuando estés en ella, permanece firme y constante”

La historia está llena de premisas que dejaron grandes pensadores. No siempre se trata de profesionales del mundo de las ciencias, sino que en muchos casos son los filósofos y filósofas las que han compartido importantes reflexiones y han motorizado cambios en la sociedad.

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Sócrates, Platón y Aristóteles se encuentran en la lista de los pensadores más destacados de la historia y sus premisas persisten con vigencia en la actualidad. Además, son motivo de estudio y análisis constantemente, dando cuenta del peso que han tenido a nivel mundial.

¿Qué hizo famoso a Sócrates?

En el caso de Sócrates, se trató de un filósofo ateniense del siglo V a. C., cuyo impacto radica en cómo transformó el enfoque de la filosofía ya que dejó de lado las especulaciones teóricas sobre el origen del cosmos para centrar el estudio filosófico en la conducta humana, la justicia y la virtud moral, según detalla el departamento de Filosofía de la Universidad de Harvard.

En este punto, debemos remarcar que la fama de Sócrates trascendió en la historia gracias a su innovador método de enseñanza y debate, conocido como la mayéutica o método socrático, el cual utilizaba preguntas incisivas para guiar a sus interlocutores a cuestionar sus propias certezas y descubrir contradicciones en sus razonamientos.

¿Por qué sigue vigente la filosofía de Sócrates?

En cuanto a la vigencia del pensamiento socrático, diversas fuentes consultadas precisan que radica en que propone un marco universal de pensamiento crítico indispensable para la sociedad contemporánea. Instituciones educativas y organismos de análisis público, como el Centro de Ética de la Universidad de Oxford, señalan que el imperativo socrático de examinar la propia vida y cuestionar los dogmas aceptadas sigue siendo la herramienta fundamental de la ética moderna y la educación cívica.

En una era caracterizada por la infoxicación y la polarización, la exigencia socrática de definir con precisión los términos que usamos, dudar de las opiniones preconcebidas y priorizar la integridad moral por encima de la complacencia social resulta más relevante que nunca, advierten.

Sócrates y una frase sobre la lealtad

Aunque son muchas las premisas que podemos destacar de Sócrates, hoy centramos nuestra atención en la frase “Sé lento para entrar en la amistad, pero cuando estés en ella, permanece firme y constante”. Con ella, nos enseña que construir un vínculo de amistad genuino requiere tiempo, paciencia y discernimiento, aconsejándonos no entregar nuestra confianza a la ligera.

Lo que el filósofo nos dice es que, una vez que hemos elegido a alguien y consolidado esa relación, debemos ser leales, firmes y permanentes, ofreciendo un apoyo incondicional ante las dificultades y el paso del tiempo.

¿Sigue vigente esta frase de Sócrates?

Esta frase de Sócrates sigue plenamente vigente en la actualidad, especialmente en una época dominada por la superficialidad digital y la cultura de la inmediatez, donde la cantidad de "amigos" en redes sociales suele reemplazar a la profundidad emocional.

La premisa podemos aplicarla en nuestra vida diaria porque nos protege de relaciones tóxicas o interesadas, y a la vez fomenta vínculos auténticos basados en la confianza mutua, brindándonos estabilidad emocional y un refugio seguro en un mundo en constante cambio.