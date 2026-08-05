La reflexión de Platón sobre la sociedad: “El comienzo es la parte más importante de la obra”

La filosofía nos invita a reflexionar sobre todo lo que nos rodea, a sacar nuestras propias conclusiones y a descubrirle sentido a cosas o situaciones que por lo general se dan por sentadas. Eso es lo que buscaban los grandes pensadores con sus obras y premisas que se mantienen vigentes.

Noticias Aguascalientes del 4 de agosto 2026

Entre estos filósofos de renombre se encuentra Platón, un pensador griego que fue discípulo de Sócrates y el fundador de la Academia, considerada la primera universidad de Occidente y un centro dedicado a la enseñanza de la filosofía, la astronomía y las matemáticas, según detalla un informe de la Universidad Panamericana.

Platón en la filosofía

Platón es considerado como uno de los pensadores más creativos e influyentes de la filosofía occidental. Desde la Universidad de Zaragoza (España) remarcan que los escritos del filósofo griego adoptaban la forma de diálogos, donde “se exponían ideas filosóficas, se discutían y se criticaban en el contexto de una conversación o un debate en el que participaban dos o más personas”.

Esta casa de estudio pone de relieve que la influencia de Platón a través de la historia de la filosofía ha sido inmensa. Además, según advierte la Universidad Panamericana, el pensador griego presentó una obra de manera sistemática que estableció las bases sólidas de lo que hoy conocemos como pensamiento occidental.

Platón y una frase para pensar

Dentro de toda la filosofía de Platón pueden rescatarse premisas que nos llevan a profundas reflexiones. Un ejemplo de ello es la frase que dice “El comienzo es la parte más importante de la obra”, de “La República”, con la que el filósofo griego destaca que los primeros pasos de cualquier proceso, proyecto o aprendizaje son cruciales porque establecen las bases estructurales y la dirección fundamental de todo lo que vendrá después.

En la actualidad, esta frase puede aplicarse en la creación de hábitos, proyectos digitales y emprendimientos, donde la planificación inicial y el primer paso definen la viabilidad a largo plazo. Lo que Platón nos dice ahora es que, en un entorno saturado de distracciones, vencer la desgana del comienzo resulta determinante para construir la disciplina y dar forma al éxito final.