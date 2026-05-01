Immanuel Kant, filósofo alemán, “La paciencia es la fortaleza del débil, y la impaciencia la debilidad del fuerte”

Cuando hablamos de filosofía es imposible no pensar en Immanuel Kant, o “Kant”, a secas, como es citado por todo el mundo, pues se trata de una de las figuras más influyentes en el criticismo e idealismo de occidente gracias a sus racionalismo y empirismo plasmado en obras que han impactado en el mundo.

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A través de los siglos (y milenios), grandes pensadores han ayudado a moldear y dar miles de direcciones al razonamiento y manera en que percibimos el día a día, pues entre tantas corrientes filosóficas y culturales hay algunos que destacan como el filósofo alemán Immanuel Kant.

¿Quién fue Immanuel Kant?

Immanuel Kant fue un filósofo originario de Prusia, lo que hoy conocemos como Alemania, mismo que vivió entre 172 y 1084, por lo que es considerado como una pieza fundamental del movimiento conocido como “La Ilustración” y de la modernidad que hoy vivimos.

Su obra revolucionó la manera en que percibimos el conocimiento, así como la ética y la política tras su postulado donde invita a “atreverse a pensar” por sí mismo; también por citas como "la paciencia es la fortaleza del débil, y la impaciencia la debilidad del fuerte".

Esta última frase ha sido una de las que más impacto han tenido en la humanidad actual, donde se resalta que la paciencia es una gran virtud de quien carece de recursos, siendo necesaria para superar obstáculos. Por otro lado, hace dualidad con la impaciencia, siendo la falla de quienes tienen poder, lo cuál les lleva a perderlo todo por la falta de control.

El pensamiento de Immanuel Kant en la actualidad

Tras más de 200 años de su muerte, las reflexiones de Kant siguen vigentes y probablemente hagan cada vez más sentido pues ante la inmediatez de los procesos y la espontaneidad de la vida, constantemente vivimos en ritmos difíciles de mantener.

Hoy en día cada vez es más común ver a personas sufrir de problemas de salud mental debido a la impaciencia por mantenerse productivos o la ansiedad de mantener la vida ocupada y buscando cambios inmediatos, lejos de la calma y reflexión de los procesos que la vida misma implica, por lo que dar un poco de atención a este tipo de filósofos es primordial.

