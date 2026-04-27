Foucault, filósofo francés: “El poder no se adquiere, ni se comparte, sino que se ejerce”

Cuando se habla de filosofía nos adentramos en un mundo muy amplio en donde existe una gran cantidad de nombre de pensadores. En el mundo occidental, los cimientos fueron establecidos por el trío griego conformado por Sócrates, Platón y Aristóteles. Junto a ellos, figuras como San Agustín y Santo Tomás de Aquino adaptaron este legado al pensamiento cristiano, marcando la transición hacia la era medieval, resume la Inteligencia Artificial (Gemini).

Noticias Bajío del 23 de abril 2026

Nombres como los de René Descartes, David Hume, Immanuel Kant, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Michel Foucault también son de los más estudiados. Lo cierto es que la filosofía nos ofrece un gran abanico de pensadores cuyo legado se mantiene vigente a pesar del paso del tiempo y los cambios en las sociedades.

¿Quién fue Foucault?

Entre los filósofos mencionados anteriormente se encuentra Michel Foucault, un francés muy influyente, que además se destacó como historiador de las ideas y teórico social. Su obra transformó la comprensión contemporánea del poder, el conocimiento y el sujeto.

Gemini precisa que a diferencia de las visiones tradicionales que ven el poder como algo ejercido solo por el Estado o las leyes, Foucault propuso que el poder es una red omnipresente de relaciones que atraviesa toda la sociedad. Con el paso de los años, el filósofo francés se centró en la "ética del cuidado de sí", explorando cómo los individuos pueden constituirse a sí mismos frente a las estructuras de dominación.

Foucault y una frase sobre el poder

En la actualidad, el legado de Michel Foucault sigue siendo esencial para las humanidades y las ciencias sociales. Además, es una referencia obligatoria para el análisis crítico de la sexualidad, la psiquiatría y las tecnologías de control social en el mundo moderno.

"El poder no se adquiere, ni se comparte, sino que se ejerce", es una de las frases más resonantes del filósofo francés. Con ella resume uno de los cambios más drásticos en la teoría política y social del siglo XX. Para Foucault, debemos dejar de imaginar el poder como un "botín" o una "cosa" que alguien guarda en una caja fuerte.

La visión que Foucault compartió con esta frase se manifiesta en el presente en la economía de la atención y el entorno digital, donde el poder no reside en un líder visible, sino en la interacción constante con algoritmos que moldean nuestros deseos y conductas sin necesidad de coerción física.

La IA nos ayuda a remarcar que esta frase no es que una entidad "posea" nuestra voluntad, sino que el poder se ejerce a través de la arquitectura de las redes sociales, los sistemas de vigilancia de datos y la normalización del consumo, logrando que el individuo se convierta en su propio vigilante al seguir tendencias y estándares de productividad. Así, el poder fluye en cada "clic", en la gestión de nuestra marca personal y en la asimilación voluntaria de discursos que determinan qué es "normal" o "exitoso" en la sociedad contemporánea, advierte Gemini.