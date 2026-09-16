Son diversas las reseñas bibliográficas que reflejan que la filosofía actúa como una caja de herramientas para la mente. En este punto, advierten que más que acumular datos, esta disciplina enseña a procesar la realidad, tomar decisiones y convivir mejor.

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Desde la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Navarra, ponen el foco en que la filosofía ayuda con el desarrollo del pensamiento crítico, la claridad en la toma de decisiones, el manejo de la incertidumbre y emociones, a mejorar la comunicación y a articular valores personales y responder preguntas existenciales

¿Quién fue Friedrich Nietzsche?

Nada es al azar y es que durante muchos años, y aún en el presente, diferentes pensadores han dejado legados muy profundos en el campo de la filosofía. Un ejemplo que podemos citar es el de Friedrich Nietzsche, un filósofo, filólogo clásico y poeta alemán cuya obra transformó radicalmente el pensamiento occidental a finales del siglo XIX.

Fuentes bibliográficas señalan que, a lo largo de su vida, Friedrich Nietzsche mantuvo una postura profundamente crítica hacia la moral tradicional, la religión y las corrientes sociopolíticas de su época. Es en este sentido que se consolidó como una de las figuras más enigmáticas, complejas e influyente de la modernidad.

¿Por qué se destacó Friedrich Nietzsche?

Cabe destacar además que Friedrich Nietzsche se destacó por su aguda deconstrucción de la moral judeocristiana y de los valores metafísicos que habían guiado a Occidente durante siglos, planteando la famosa idea de la "muerte de Dios" para señalar el declive de las certezas absolutas, según resume Gemini (Inteligencia Artificial).

El filósofo alemán cuestionó conceptos como la verdad objetiva y propuso alternativas filosóficas revolucionarias, entre las que sobresalen la "voluntad de poder", el "eterno retorno" y la figura del superhombre, concebido como aquel individuo capaz de superar el escepticismo y crear sus propios valores vitales.

¿Cómo se conocieron los pensamientos de Friedrich Nietzsche?

Aunque el pensamiento de Friedrich Nietzsche logró conocerse ampliamente, la divulgación de su filosofía fue tardía y estuvo fuertemente ligada a su círculo cercano y a revisiones académicas posteriores. Sus obras comenzaron a ganar tracción gracias al interés de intelectuales como Georg Brandes a finales de la década de 1880.

No fue sino hasta mediados del siglo XX, según precisan algunas fuentes, cuando investigaciones críticas permitieron reconstruir los textos originales de Friedrich Nietzsche desprovistos de tergiversaciones, revelando al público la verdadera dimensión y riqueza de su obra.

Friedrich Nietzsche y una frase sobre el comportamiento humano

Es en este marco que hoy ponemos de relieve su frase “Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos” con la que Friedrich Nietzsche critica la vanidad y la pretendida superioridad de la condición humana frente a la naturaleza.

Lejos de ser un ataque a la teoría de la evolución de Darwin, la sentencia del pensador alemán sugiere que el ser humano ha perfeccionado vicios como la hipocresía, la crueldad gratuita y el resentimiento, virtudes morales negativas de las que los animales carecen por completo.

¿Sigue vigente esta frase de Friedrich Nietzsche?

En este sentido, lo que Friedrich Nietzsche nos dice es que elevarse por encima de los animales o sugerir que descendemos de ellos es casi una ofensa hacia la inocencia y autenticidad del reino animal, pues el hombre ha utilizado su inteligencia para degradarse moralmente en lugar de engrandecerse.

Por lo tanto, estamos ante una frase que mantiene una absoluta vigencia en la actualidad, ya que se aplica perfectamente al contraste entre el daño sistemático que la humanidad inflige al planeta y a sí misma y la conducta instintiva, honesta y en armonía con su entorno que conservan los animales.