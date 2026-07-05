Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, sobre la vida: “Vivir es sufrir, sobrevivir es encontrar algo de sentido en el sufrimiento”

Un informe de la Universidad Isabel I (España) señala que la filosofía ha moldeado las sociedades occidentales a lo largo de la historia, incluso en nuestros días. Además, entiende que muchas personas se preguntan para qué sirve esta disciplina y lo relaciona con las diferentes formas de pensar que conllevan determinados modos de vida.

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En este marco, la Asociación Filosófica Estadounidense (APA) precisa que gran parte de lo que se aprende en filosofía se puede aplicar a prácticamente cualquier actividad y “esto se debe tanto a que la filosofía abarca muchísimos temas como, sobre todo, a que muchos de sus métodos son útiles en cualquier campo”.

El legado de Friedrich Nietzsche

Aristóteles, Sócrates y Platón figuran entre los filósofos más destacados de la historia, pero lo cierto es que son muchos los pensadores que han hecho su aporte a esta disciplina. En este punto podemos nombrar a Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos, poetas y filólogos alemanes más influyentes y provocadores del siglo XIX.

Con su pensamiento, Friedrich Nietzsche cuestionó la existencia de verdades absolutas, abrió el camino para el existencialismo, el posmodernismo y la psicología profunda, proponiendo conceptos clave como el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno.

Más allá de que sus escritos fueron distorsionados tras su muerte, el filósofo alemán hizo un llamado urgente a la autenticidad, la autorrealización y la transvaloración de todos los valores.

Friedrich Nietzsche y una frase para reflexionar

Las frases más potentes de Friedrich Nietzsche han sido empleadas en diferentes producciones, muchas de ellas viralizadas en redes sociales. Al respecto, hoy destacamos su frase “Vivir es sufrir, sobrevivir es encontrar algo de sentido en el sufrimiento” ya que resume a la perfección una parte central del drama de la existencia humana: la inevitabilidad del dolor y la necesidad absoluta de encontrarle un propósito para no desmoronarnos.

En la actualidad, esta frase puede analizarse desde la óptica de un mundo de constante ansiedad e inmediatez que nos enseña a soltar la ilusión de una vida perfecta y a aceptar los obstáculos como una parte natural del proceso.

