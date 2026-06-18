La reflexión de Friedrich Nietzsche sobre la verdad: “A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que se destruyan sus ilusiones”

La filosofía desarrolla la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de otros individuos y otras culturas; mejora la capacidad de percibir las relaciones entre los diversos campos de estudio; y profundiza la comprensión del significado y la diversidad de la experiencia humana, de acuerdo a datos difundidos por la Asociación Filosófica Estadounidense.

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En este punto, precisa que la filosofía aborda cuestiones en todas las dimensiones de la vida humana, y sus técnicas se aplican a problemas en cualquier campo de estudio o actividad. A esto se ha llegado gracias al aporte de una gran cantidad de pensadores que desde tiempos muy lejanos sentaron las bases de esta disciplina.

El aporte de Friedrich Nietzsche

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche se encuentra entre los pensadores más reconocidos a nivel mundial y es considerado uno de los más influyentes y polémicos del siglo XIX. Con sus ideas revolucionó la filosofía al cuestionar los cimientos de la moral occidental y la religión tradicional, proclamando la famosa frase "Dios ha muerto" para advertir sobre la crisis de valores y el peligro de la pérdida de sentido de la vida.

@dw_espanol Nietzsche no ha muerto Conoce a Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán autor de citas provocativas como: "Lo que no me mata, me hace más fuerte". "Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo". "No hay hechos, solo interpretaciones". ¿Cuál es tu cita favorita de Nietzsche? Cuéntanoslo en los comentarios. #dwmagacines, #dwculturepersonalities, #filosofía #Nietzsche ♬ Originalton - DW Español

Diversas fuentes de información precisan que el gran legado de Friedrich Nietzsche es la figura del Supra-hombre (Übermensch), que se define como el individuo capaz de crear sus propios valores, superando los dogmas heredados y practicando el amor al propio destino con todas sus alegrías y dolores.

Friedrich Nietzsche y una frase sobre el autoengaño

Tras lo señalado anteriormente, estudiar a Friedrich Nietzsche nos permite llegar a muchas de sus frases más icónicas entre las que se encuentra la que dice “A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que se destruyan sus ilusiones”. Con ella, el filósofo alemán reflexiona sobre el autoengaño y la comodidad del ser humano.

En la actualidad, esta frase puede verse en los algoritmos de las redes sociales ya que nos encierran en "burbujas de filtro" donde solo consumimos lo que confirma nuestras creencias. Esto quiere decir que preferimos aferrarnos a noticias falsas o narrativas reconfortantes antes que aceptar datos reales que cuestionen nuestra identidad o ideología.