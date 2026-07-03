‘El amor en los tiempos del cólera’ de Gabriel García Márquez, sobre el amor: “El amor se hace más grande y noble en la calamidad”

Sin duda alguna cuando hablamos de grandes autores dentro de la literatura mencionar al novelista Gabriel García Márquez es inevitable y prácticamente un deber ya que es considerado uno de los autores más importantes de la historia pues incluso en 1982 el destacado escritor recibió el Premio Nobel de Literatura. En una de sus obras más importantes el destacado periodista colombiano habló de lo que era el amor y lo resumió en una frase corta, pero poderosa; "El amor se hace más grande y noble en la calamidad”, palabras que dejó plasmadas en su obra “El amor en los tiempos del cólera' de Gabriel García Márquez”. Con esta frase el reconocido autor expresó que uno de los sentimientos más fuertes de la humanidad; el amor, solo va en aumento y se vuelve bondadoso en circunstancias prácticamente de infortunio o desgracia. Y es que bien, la mayoría de las veces es en situaciones fuertes, tristes o desoladoras que las personas aprenden a valorar la compañía, el apoyo, la lealtad y el cariño ya que son los momentos en los que la esperanza debe aumentar.

¿De qué trata “El amor en los tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez?

Esta obra está inspirada en el amor de los padres de Gabriel García Márquez y la novela fue publicada en 1985. La trama se centra en finales del siglo XIX y principios del XX donde Florentino Ariza y Fermina Daza son los protagonistas quienes luego de que pasaran más de cincuenta años sin estar juntos siguen manteniendo un vínculo que los une, a pesar de que Fermina hizo su vida a lado de otro hombre. Esta historia es el claro ejemplo del paso del tiempo y de los sentimientos que logran sobrevivir a este.

Si bien uno de los temas centrales es el amor durante la juventud, esta obra retrata otras vertientes como la vejez, la obsesión, la muerte, el sentido de la vida, el matrimonio y la enfermedad (La Peste), pero como metáfora.

¿De qué murió Gabriel García Márquez?

Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México a los 87 años de edad. La causa de su muerte fue cáncer en el sistema linfático, mismo que le detectaron a los 52 años de edad. Esta enfermedad, también conocida como “linfoma” ataca principalmente los linfocitos (glóbulos blancos) del sistema inmunitario lo que ocasiona tumores en zonas como los ganglios linfáticos o la médula ósea, en consecuencia todo el sistema inmunológico se debilita por lo que cada enfermedad que se tenga ataca más fuerte.

