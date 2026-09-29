George Bernard Shaw, dramaturgo y premio Nobel de Literatura: “No dejamos de jugar porque envejecemos; envejecemos porque dejamos de jugar”

“No dejamos de jugar porque envejecemos; envejecemos porque dejamos de jugar” es una frase que escribió el famoso dramaturgo George Bernard Shaw y, más allá de lo bien que suenan las palabras, hay un porqué detrás de sus palabras. Cuando nos convertimos en adultos, muchos de nosotros aprendemos que los juegos y la diversión son solo para los niños. Esta idea nos lleva a ignorar algo realmente importante que puede resultar muy beneficioso para nuestro cerebro. Así es, leer manga, ver anime, jugar videojuegos o armar figuras no tiene por qué ser una señal de inmadurez.

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¿Por qué jugar de adulto puede ayudar al cerebro?

La idea de que jugar es para niños puede afectar mucho nuestro cerebro. Resulta que el juego involucra procesos relacionados con la atención, la recompensa, el aprendizaje y la adaptación. Para la neurobiología, se ha demostrado que jugar en las diferentes etapas de nuestra vida, posteriores a la infancia, ayuda a la resiliencia cognitiva y al bienestar de las personas.

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¿Cómo es que jugar ayuda a nuestro cerebro?

Aunque pensamos que jugar es “hacer nada”, hacer actividades que implican diversión y ocio ponen a nuestro cerebro a tomar decisiones, resolver problemas, recordar información o aprender nuevas reglas sin que el estrés u otras emociones negativas aparezcan como en el caso del trabajo.

¿Leer manga y ver anime también cuentan como pasatiempos?

Un hobby como leer manga o ver anime también es una forma de mantener la curiosidad activa. Aunque no entra dentro del término “jugar”, meterte en este mundo puede implicar activar tu cerebro de una forma sana y entretenida. Esto porque al leer mangas o ver series nuevas de anime te exige seguir a personajes, relaciones y tramas durante cientos de capítulos.

Además, por lo general, este tipo de aficiones impulsan tu creatividad y tu salud mental al adentrarte en otras actividades como hacer cosplay, dibujar, aprender otro idioma, entre muchas otras cosas.