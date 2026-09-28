¡Adiós, Mario Kart! Este día cierran los servidores oficialmente del juego

Ha iniciado la cuenta regresiva para que Mario Kart Tour deje de funcionar. Nintendo confirmó hace unos meses que el próximo 29 de septiembre de 2026 a las 23:00 horas del Pacífico, los servidores de este juego dejarán de funcionar. Esto quiere decir que el juego para celulares dejará de estar disponible como experiencia jugable después de esa hora. Recordemos que el título llegó a los smartphones en 2019 con el objetivo de llevar las carreras de Mario, Luigi, Peach y compañía a millones de teléfonos.

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¿Cuándo cierra Mario Kart Tour?

Mañana, 29 de septiembre de 2026, los servidores del querido juego de Mario Kart dirán adiós a su versión para celulares. Como Nintendo ya había confirmado, este dejará de funcionar a las 23:00 horas del Pacífico. En México la hora puede llegar a variar dependiendo de la zona, pero es inminente la despedida.

¿Mario Kart Tour seguirá funcionando después del cierre?

Aunque el juego ya lo tengas descargado, no podrás jugar el juego offline. Es por eso que decimos que cuando los servidores dejen de operar, de alguna forma el juego deja de funcionar, pues ya no podrás disfrutar de las carreras como hasta ahora. Esto significa que aquellos que llevan años acumulando personajes, vehículos, planeadores y otros elementos dentro del juego lo perderán todo.

¿Todavía se pueden comprar rubíes en Mario Kart Tour?

No, por si no te habías dado cuenta, Nintendo modificó el funcionamiento de la moneda prémium antes del cierre del juego. De hecho, en julio también se cancelaron de manera automática el Gold Pass y las suscripciones nuevas. Es por este mismo motivo por el cual en los últimos meses los jugadores pudieron disfrutar gratuitamente de varios beneficios asociados normalmente a cuentas Gold Pass, como el acceso a 200cc, determinados regalos y desafíos, entre otras ventajas.