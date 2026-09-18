Khalil Gibran, poeta y ensayista libanés: “Conservar la ternura de la infancia ante la dureza del mundo no es debilidad, es el acto de valentía más grande”

Muchos de nosotros pasamos por situaciones muy difíciles cuando crecemos. Esto nos lleva a creer que para sobrevivir hay que ser más duros. Aunque no lo creas, esto te puede llenar de estrés, frustración y malestar emocional. Por eso cuando Khalil Gibran dijo: “Conservar la ternura de la infancia ante la dureza del mundo no es debilidad, es el acto de valentía más grande”. Nos enseña que crecer no significa endurecerse, ni convertirnos en alguien que no somos.

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¿Qué significa conservar la ternura de la infancia?

Para muchos adultos, la ternura es innecesaria, pero esta nos ayuda a entender a los demás, sentir empatía, confianza y mirar a los demás sin asumir siempre lo peor de otros. Ojo, esto no significa ignorar los problemas, sino evitar que las experiencias difíciles nos hagan perder nuestra sensibilidad.

¿Por qué confundimos la sensibilidad con debilidad?

En la vida moderna, es común que se transmita mucho la idea de que ser fuerte significa no mostrar emociones, aguantar y mantener distancia para evitar que nos lastimen. Viendo esto, queda claro por qué la sensibilidad es considerada una desventaja.

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Sin embargo, existe otra manera de entender la fortaleza: sentir y elegir cómo actuar. Esto quiere decir que las personas sensibles son capaces de conocer el dolor de alguien más y deciden, aun así, no usar eso para lastimar a otros.

¿Cómo conservar la ternura sin ser ingenuos?

Puede que ya hayamos entendido la frase, pero ¿cómoconseguirlo? Hay primero que comprender que las personas sensibles pueden establecer límites, reconocer las malas intenciones y aprender de la decepción sin convertir todo en emociones negativas.

Se necesita ser muy fuertes para escuchar, pedir perdón, agradecer, cuidar a alguien o permitirnos disfrutar de algo sencillo. Sobre todo si algo nos lastima, poder seguir siendo los mismos.