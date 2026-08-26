Homero, poeta griego, en La Odisea: “Las armas mismas pueden tentar a un hombre a luchar”

La película “La Odisea” se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial. Desde hace más de un mes, el filme de Christopher Nolan está dando de qué hablar y no solo entre los aficionados al cine, sino entre amantes de la literatura y en aulas de universidades.

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Esto se debe a que se trata de una adaptación del poema del mismo nombre del poeta griego Homero, cuya vida misma está llena de misterios. Esta obra es todo un hito dentro de la Literatura Universal y de ella pueden desprenderse premisas muy interesantes para analizar.

¿Quién fue Homero?

Desde la Universidad de Córdoba (España) señalan que Homero es el literato más famoso de la época arcaica, considerado el autor de dos de las obras más importantes de la Literatura Universal: “La Ilíada” y “La Odisea”. Además, remarcan que alrededor de su vida existe un halo legendario, especulándose incluso que no existió.

Esta casa de estudios añade que “sobre Homero se han vertido ríos de tinta, siendo considerado como mero recopilador de los versos que componen sus obras o el autor de los poemas”. Es por este motivo que afirma que “es difícil tomar partido por alguna de las dos opciones aunque parece que la segunda va tomando más consistencia entre los estudiosos”.

¿Qué atesora la obra de Homero?

En este marco, fuentes bibliográficas precisan que la producción homérica resguarda la matriz cultural, mitológica y ética sobre la que se erigió la civilización occidental. A través de “La Ilíada” y “La Odisea”, no solo se preservan las hazañas bélicas de la Edad del Bronce o el folclore del mundo micénico, sino que se articula un compendio sobre la condición humana.

@davidedendeorion Homero, siglo VIII a. C: El Más Grande y Legendario Poeta Épico Griego; que conjuntamente con el Poeta Hesiodo, cimentaron las bases mismas de la Magna Cultura Griega. ♬ sonido original - OrigenLibros

Estudios de instituciones como la Universidad de Oxford han destacado que estos poemas de Homero funcionaron como una verdadera enciclopedia cantada para la Grecia antigua, pues transmitían códigos normativos, genealogías y reflexiones teológicas que moldearon la identidad helénica y el pensamiento filosófico posterior.

¿Qué cambió Homero en la literatura?

Tras lo señalado, debemos entender que Homero transformó radicalmente el arte narrativo al consolidar la transición de la tradición oral a la estructura monumental de la épica escrita, marcando el nacimiento formal de la literatura occidental.

Como señalan investigaciones de la Universidad de Harvard a través de los estudios de la poética oral, Homero perfeccionó la técnica del verso hexámetro dactílico y sentó las bases de la estructura narrativa moderna, demostrando que la literatura podía ser un vehículo para explorar los conflictos internos del ser humano y no únicamente un registro de eventos históricos.

Homero y una frase para reflexionar

Como se mencionó anteriormente, de “La Odisea” pueden rescatarse premisas muy interesantes para ser analizadas como la frase “Las armas mismas pueden tentar a un hombre a luchar” con la que el poeta griego advierte sobre cómo la sola presencia y disponibilidad de un objeto bélico puede condicionar la conducta humana, impulsando a la acción destructiva por el simple hecho de tener el medio a mano.

Con esta frase, Homero capta una profunda verdad psicológica y sociológica: los instrumentos no son puramente neutros; al alcance del individuo, las armas ejercen una fascinación sutil, despiertan el impulso de agresión o la tentación de resolver un conflicto mediante la fuerza en lugar de la palabra, sintetiza Gemini (Inteligencia Artificial).

¿Una frase vigente de Homero?

En la actualidad, esta frase mantiene su vigencia y se manifiesta claramente en fenómenos contemporáneos como el debate sobre el control de armas de fuego y la carrera armamentista internacional.

Lo que Homero nos deja ver en el presente con esta frase es que la presencia cotidiana o el fácil acceso a armamento en el ámbito civil incrementan estadísticamente las probabilidades de que disputas domésticas o cotidianas escalen hacia desenlaces fatales que no habrían ocurrido sin ese recurso al alcance.