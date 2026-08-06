Homero, poeta griego, en La Odisea: “Sufre en silencio tus muchas desventuras y aguanta las violencias de los hombres”

El pasado 17 de julio se estrenó “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan y descrita por Universal Pictures como “una épica epopeya de acción rodada por todo el mundo”. El filme protagonizado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, ha logrado revolucionar a los amantes del cine al igual que a los de la literatura.

Esto último obedece a que la película está basada en el poema épico “La Odisea” atribuido a Homero, un poeta griego cuya existencia está rodeada de mucho misterio.

Sobre la existencia de Homero

Homero es el literato más famoso de la época arcaica, considerado el autor de dos de las obras más importantes de la Literatura Universal, “La Iliada” y “La Odisea”, de acuerdo a un informe de la Universidad de Córdoba (Argentina).

Sin embargo, alrededor de la vida del poeta griego existe un gran misterio ya que muchas corrientes investigativas especulan que no existió. Al respecto, desde la Enciclopedia Británica remarcan que “si se acepta la premisa de que existió un poeta épico llamado Homero y que desempeñó un papel fundamental en la creación de ‘La Ilíada’ y ‘La Odisea’, entonces Homero debe ser, sin duda, uno de los más grandes autores literarios de la historia”.

Homero y una frase profunda

Más allá de estos enigmas que rodean la existencia de Homero, el filme que actualmente se proyecta en las salas de cine de todo el mundo ha despertado nuevamente la curiosidad por sus obras literarias. En este marco, muchas de las frases que se encuentra en “La Odisea” están siendo objeto de análisis.

"Sufre en silencio tus muchas desventuras y aguanta las violencias de los hombres" es una de las frases que se le atribuyen a Homero y que hace referencia a que el verdadero control de una situación no empieza venciendo al adversario, sino conquistándose a uno mismo.

Lo que esta frase nos revela es que, ante la agresión o la injusticia, ceder al impulso emocional del orgullo es una trampa mortal, por lo que tolerar la humillación en silencio no es un acto de sumisión pasiva, sino un ejercicio de resiliencia y estrategia donde el autocontrol permite conservar la cabeza fría para resistir la adversidad y actuar con efectividad cuando realmente importa.