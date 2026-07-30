Homero, poeta griego, en La Odisea: “Un hombre no puede esconder su destino”

“La Odisea” es un poema que en el ámbito universitario y en los estudios literarios no es analizado solo como un relato de aventuras. Diferentes fuentes bibliográficas señalan que esta creación del poeta griego Homero es uno de los pilares fundamentales de la literatura occidental.

Noticias Jalisco del 16 de julio 2026

Junto con “La Ilíada”, “La Odisea” es una de las grandes contribuciones que Homero hizo a la humanidad y que, actualmente, está siendo compartida en las salas de cine. El filme dirigido por Christopher Nolan lleva una semana de ser estrenado y ha incrementado la intriga por su trama y lo que significa en el mundo de la literatura.

¿Quién fue Homero?

En cuanto a Homero, los libros de historia señalan que se trató de un poeta cantor de la Antigua Grecia y que vivió en el siglo VIII a. C. En la mayoría de las referencias, se lo suele representar como un anciano ciego que peregrinaba recitando sus versos.

En este marco, la Inteligencia Artificial (Gemini) resume de diversas fuentes que existe un debate académico histórico sobre su existencia real. “La Cuestión Homérica plantea si Homero fue realmente un individuo de carne y hueso o si su nombre es el seudónimo bajo el cual se consolidaron siglos de relatos y cantos orales transmitidos por múltiples poetas populares”, afirma la IA.

Homero y una frase para reflexionar

Aprovechando el auge que la película de Christopher Nolan le está dando nuevamente a “La Odisea” de Homero, bucear en esta obra literaria nos permite tomar contacto con frases muy interesantes. Una de ellas es la que dice "Un hombre no puede esconder su destino" y que nos deja un gran motivo para reflexionar.

Esta frase señala que ninguna persona, sin importar su astucia o poder, puede escapar de los acontecimientos o del final que le están fijados por el destino. Lo que Homero quería decirnos es que la verdadera esencia del ser humano se demuestra en la actitud y la dignidad con la que acepta y enfrenta ese camino inevitable.

En la actualidad, esta frase se aplica cuando aceptamos que hay circunstancias ineludibles que no podemos controlar, pero también cuando entendemos que la clave radica en cómo respondemos ante ellas: con dignidad, resiliencia y carácter.