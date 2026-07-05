La reflexión de Immanuel Kant sobre el autocontrol: “La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte”

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que estudiar filosofía enseña a pensar de forma crítica, ayuda a entender conceptos claves del gobierno como la justicia, la libertad y el poder, además de permitirnos evaluar si las leyes son justas y cómo deben organizarse las sociedades.

Noticias Ciudad Juárez del 19 de junio 2026

Sin embargo, esto es lo que se enmarca en la denominada filosofía política, pero esta disciplina abarca muchos ámbitos de la vida humana. Esto ha quedado de manifiesta a través de las premisas de los grandes filósofos que marcaron la historia y le dieron la esencia a la filosofía que conocemos en la actualidad.

Los temas sobre los cuales hablaba Immanuel Kant

Una de las mentes que dejó su grano de arena en la filosofía fue Immanuel Kant, un filósofo alemán que es considerado unánimemente como uno de los pensadores más influyentes de la historia de la filosofía occidental. Su pensamiento se enfocó principalmente en la epistemología, la ética y la metafísica, de modo que logró revolucionar la filosofía al proponer el idealismo trascendental.

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En su obra cumbre, la Crítica de la razón pura, Immanuel Kant buscó establecer los límites de lo que el ser humano puede conocer racionalmente. Además, con su pensamiento instó a los miembros de la sociedad a actuar siempre de forma que las acciones puedan servir de ejemplo para todo el mundo.

Immanuel Kant y una frase sobre el poder y el autocontrol

El legado de Immanuel Kant es muy amplio y estudiarlo es una gran elección porque nutre la mente de diferentes maneras. En este marco, una de sus frases más destacadas es la que dice “La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte”.

Con esta frase, el filósofo alemán plantea la paradoja psicológica de que aquellos que carecen de fuerza física o estatus social encuentran en la paciencia una resistencia interna suprema, transformando la espera y la tolerancia en una virtud que les permite resistir las adversidades. Por el contrario, quienes poseen poder, recursos o autoridad suelen acostumbrarse a obtener lo que quieren de inmediato.

En la actualidad, esta frase cobra una gran relevancia ya que vivimos en una sociedad "fuerte" en tecnología y comodidades, donde los algoritmos y el consumo a un solo clic nos han vuelto profundamente intolerantes a la espera. Por lo tanto, quienes logran cultivar la paciencia hoy en día demuestran poseer la verdadera fortaleza mental en un mundo que premia lo inmediato pero devora todo aquello que persiste.

