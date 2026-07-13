Immanuel Kant, filósofo alemán, sobre las relaciones: “Trata a las personas como un fin, nunca como un medio para un fin”

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señala que la filosofía es, según su etimología, “el amor a la sabiduría” ya que viene del griego filos “amor” y sophia “sabiduría”.

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En este marco, remarca que esta disciplina se encarga del estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la consciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. Han existido y existe una gran cantidad de pensadores que enriquecen a la filosofía y despiertan en el resto de la sociedad el interés por cuestionarse todos aquellos temas de la vida que damos por sentado.

La vigencia de Immanuel Kant

Immanuel Kant es uno de los filósofos que se encuentran entre los grandes pensadores que han dejado un gran legado dentro del mundo de la filosofía. Fue un filósofo alemán cuyo pensamiento se mantiene vigente por su imperativo categórico que sigue siendo el faro ético indispensable frente a los dilemas contemporáneos.

Kant nos recuerda que el ser humano debe ser siempre un fin en sí mismo y nunca un medio, un principio crucial en la actualidad ante el avance de la Inteligencia Artificial, la manipulación de datos y la bioética.

Immanuel Kant y una frase célebre

Diferentes puntos de enfoque atesora el pensamiento de Immanuel Kant, mientras que algunas de sus frases se han grabado a fuego en la historia de la filosofía. Una de ellas es la que dice "Trata a las personas como un fin, nunca como un medio para un fin" y que, según diferentes fuentes bibliográficas, es una de las formulaciones de lo que él llamó el imperativo categórico: un principio moral supremo.

En la actualidad, el principio que Immanuel Kant propuso nos recuerda que las personas no son perfiles desechables o meros instrumentos para inflar nuestro ego y estatus. Se trata de un llamado de atención para que, en el ámbito laboral y tecnológico, se priorice siempre la dignidad, la privacidad y el bienestar de los usuarios y trabajadores.