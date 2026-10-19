La lección de Immanuel Kant sobre la libertad: “Se puede juzgar el carácter de un hombre por cómo trata a quienes no pueden hacer nada por él”

Muchos pensadores y pensadoras han dejado un gran legado en la historia de la humanidad y así han sentado las bases de la filosofía que conocemos en la actualidad. Cada una de sus premisas son invitaciones a cuestionarnos todo lo que nos rodea y a sacar nuestras propias conclusiones.

Ejemplos hay mucho y hoy ponemos el foco en Immanuel Kant, un filósofo prusiano que es reconocido por su rigor y profundidad en el análisis de la razón y la moralidad, según detalla un informe de la Universidad de Panamá.

¿Cuál fue el legado de Immanuel Kant?

Según revelan diversas fuentes bibliográficas, Immanuel Kant logró transformar de manera radical la historia del pensamiento al efectuar una verdadera “revolución copernicana” en la filosofía, la cual desplazó el foco del objeto de conocimiento hacia la estructura de la mente humana que lo percibe.

Como señala el Centro Kantiano de Investigación de la Universidad de Tréveris (Trier), el impacto de las contribuciones de Immanuel Kant es de tal magnitud que prácticamente la totalidad del pensamiento posterior, desde el idealismo alemán hasta las teorías de la justicia e instituciones internacionales contemporáneas, se ha visto obligada a dialogar o debatirse con sus postulados.

¿Cómo se conoció la obra de Immanuel Kant?

La difusión de la obra de Immanuel Kant no fue inmediata ni masiva en sus comienzos, sino que atravesó un proceso gradual de debate académico que escaló rápidamente a escala internacional, precisan reseñas relacionadas con la filosofía.

En estos se destaca que, aunque sus textos iniciales eran leídos dentro del ámbito universitario prusiano, la publicación en 1781 de su obra cumbre “La Crítica de la razón pura” generó inicialmente desconcierto debido a su densidad y complejidad conceptual. De todos modos, la notoriedad de Kant comenzó a expandirse exponencialmente a partir de la publicación de reseñas críticas.

Immanuel Kant y una frase sobre la libertad

En el legado de Immanuel Kant hay muchas premisas que son estudiadas y difundidas en la actualidad, como el caso de su frase “Se puede juzgar el carácter de un hombre por cómo trata a quienes no pueden hacer nada por él” con la que resalta que la verdadera calidad moral de una persona no se demuestra cuando interactúa por interés, compromiso o conveniencia, sino en el trato espontáneo hacia aquellos de quienes no espera recibir ningún beneficio, favor o recompensa a cambio.

Lo que el filósofo prusiano nos intenta hacer entender es que al relacionarnos con quienes están en una posición de vulnerabilidad, desventaja o sin capacidad de influir en nuestras vidas, nos desprendemos del cálculo egoísta. Es precisamente en esa asimetría donde salen a la luz nuestros valores más profundos, como la empatía, la compasión, la justicia y el respeto inherente por la dignidad humana.

¿Sigue vigente esta frase de Immanuel Kant?

En la sociedad actual, esta frase de Immanuel Kant mantiene una vigencia absoluta, ya que a menudo predomina una cultura utilitarista y acelerada donde el valor de las personas tiende a medirse por su productividad o estatus.

En la vida cotidiana, podemos aplicar esta frase observando y cultivando nuestra actitud hacia los sectores o individuos en situación de mayor vulnerabilidad: desde la cortesía hacia los trabajadores de servicios y personal de limpieza, hasta la atención, respeto y cuidado que brindamos a adultos mayores, niños, personas en situación de calle o animales abandonados.