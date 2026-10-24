James Baldwin, escritor, sobre el cambio: “No todo lo que enfrentamos puede cambiarse; pero nada puede cambiar hasta enfrentarlo

Cambiar no siempre significa empezar de cero, a veces implica mirar de frente aquello que hemos intentado evitar durante mucho tiempo, aunque aceptar la realidad puede resultar doloroso y reconocer lo que sucede es una oportunidad para comprendernos mejor y comenzar a construir una nueva etapa.

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Cabe recordar que en la vida existen situaciones que se escapan de nuestras manos que son inevitables frenar como la pérdida de una persona, una decepción amorosa, una oportunidad que no llegó o decisiones de otras personas que no podemos modificar. Sin embargo eso no significa que debamos permanecer inmóviles ante lo que nos duele. Aprender a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que necesitamos aceptar también forma parte del crecimiento personal.

En este sentido, el escritor estadounidense James Baldwin dejó una reflexión que continúa invitando a pensar sobre la transformación personal y social: “No todo lo que enfrentamos puede cambiarse; pero nada puede cambiar hasta enfrentarlo” ante estas palabras nos deja claro que no siempre podemos controlar los resultados y reconocer los problemas es necesario para comenzar a buscar soluciones.

¿A qué se refiere la frase sobre el cambio?

Según analistas, la frase de Baldwin plantea que evitar un problema no hace que desaparezca. En ocasiones el miedo a equivocarnos, a sufrir o a descubrir una verdad incómoda nos lleva a posponer conversaciones, decisiones o cambios necesarios.

Asimismo, su frase nos invita a que enfrentar una situación no significa resolverla de inmediato. Al contrario invita a que se puede comenzar con una conversación pendiente, el reconocimiento de un error o la decisión de pedir ayuda. También implica aceptar que existen circunstancias que no dependen de nosotros y que debemos aprender a soltar.

Finalmente, su mensaje invita a actuar con honestidad y paciencia, sin confundir la aceptación con la resignación. No se trata de cambiarlo todo, sino de identificar qué está a nuestro alcance.

¿Quién era James Baldwin?

James Baldwin fue un escritor, ensayista, dramaturgo y activista estadounidense, reconocido por abordar temas como el racismo, la identidad y la desigualdad social y convirtió sus experiencias y observaciones en obras que cuestionaron las injusticias de su época.

Entre sus libros más conocidos están Ve y dilo en la montaña, Notas de un hijo nativo y La próxima vez, el fuego. Su trabajo contribuyó al debate sobre los derechos civiles y la dignidad humana.