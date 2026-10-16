Jean-Jacques Rousseau, filósofo suizo, sobre la educación: “Todo lo que no tenemos al nacer, y de lo que tenemos necesidad en los años de madurez, es el don de la educación”

Aprender va mucho más allá de asistir a la escuela o memorizar información ya que desde la infancia hasta la vida adulta, las experiencias, los conocimientos y las enseñanzas contribuyen a formar nuestra manera de pensar y de relacionarnos con el mundo, esta idea fue parte de las reflexiones de Jean-Jacques Rousseau uno de los pensadores más influyentes en la historia de la educación.

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Según sus palabras: “Todo lo que no tenemos al nacer, y de lo que tenemos necesidad en los años de madurez, es el don de la educación” resume que las personas no nacen con todos los conocimientos y habilidades que necesitarán a lo largo de la vida sino que los desarrollan mediante la educación y sus relaciones.

¿Dónde apareció la frase de Jean-Jacques Rousseau sobre la educación?

La reflexión se relaciona con "Emilio", o "De la educación", obra publicada en 1762 en la que Rousseau expuso sus ideas sobre la formación de las personas, el desarrollo durante la infancia y la importancia de respetar las distintas etapas del aprendizaje.

En su escrito, el filósofo suiso planteó que educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino también en permitir que los niños desarrollen sus capacidades a través de la experiencia y de su interacción con el mundo, así que distinguió tres fuentes de educación: la naturaleza, los seres humanos y las cosas. La primera se relaciona con el desarrollo de nuestras facultades, la segunda con las enseñanzas de otras personas y la tercera con lo que aprendemos mediante la experiencia.

¿Por qué la filosofía de Jean-Jacques Rousseau sigue vigente en pleno 2026?

Más de 260 años después de la publicación de Emilio, las ideas de Rousseau siguen siendo relevantes para reflexionar sobre cómo aprendemos y qué papel desempeña la educación en la sociedad.

Su frase sobre la educación se mantiene vigente después de años ya que actualmente la vida cotidiana ya hace uso constante de la tecnología, la inteligencia artificial que ha transformado la manera de estudiar, de pensar, recordar y aprender.