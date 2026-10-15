Immanuel Kant, filósofo alemán: “La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades”

¿Qué significa ser verdaderamente libre? esta pregunta que podría sonar normal dentro de una conversación aún sigue despertando debates en la actualidad y encuentra una respuesta filosófica en el pensamiento del pensador alemán Immanuel Kant, ya que sus ideas sobre la autonomía, la razón y la responsabilidad continúan invitando a reflexionar sobre cómo elegimos vivir y hasta dónde llegan nuestras decisiones.

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En una de sus frases que invita a la reflexión de este concepto se encuentra: “La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades”, según él, estas palabras permiten comprender la libertad no solo como la posibilidad de elegir, sino también como una condición que da sentido al desarrollo de nuestras capacidades y al ejercicio de la razón.

¿Dónde fue hallada la frase de Immanuel Kant sobre la libertad?

Immanuel Kant, originario de Königsberg, Prusia, que actualmente forma parte de Kaliningrado, Rusia plasmó distintas obras que marcaron un antes y un después dentro de la filosofía moderna, especialmente por sus reflexiones sobre la razón, la amoral y la autonomía humana.

Así que esta frase sobre la libertad circula en recopilaciones de citas y publicaciones digitales atribuidas al filósofo por lo que no se ha podido confirmar la obra exacta en la que Kant escribió esta frase. Mientras su origen está en duda, su significado se relaciona con una de las ideas centrales de su filosofía: la autonomía. Para Kant, la libertad no consiste únicamente en hacer lo que uno desea, sino también en actuar mediante la razón y asumir la responsabilidad de las propias decisiones.

¿Por qué Immanuel Kant sigue vigente en pleno 2026?

Después de dos siglos de la muerte de Kant sus ideas siguen vigentes dentro de la vida moderna y en debates sobre derechos individuales, la responsabilidad moral, la educación y el papel de la razón en la sociedad. Asimismo, su pensamiento sigue siendo estudiado porque plantea preguntas que todavía importan como: ¿somos realmente libres al decidir?, ¿hasta dónde llegan nuestros derechos? y ¿cómo debemos actuar para respetar a los demás?

Principalmente, en este 2026 sus palabras toman relevancia debido a la vida rápida, las conexiones digitales, el uso de las redes sociales e Inteligencia Artificial donde las personas tienen más herramientas para expresarse y aprender, enfrentar presiones sociales, desinformación y sistemas que pueden influir en sus decisiones.