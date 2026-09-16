John Locke, filósofo inglés: “Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia”

"Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia" es una de las frases reconocidas por el filosofo inglés John Locke, el cual nos indica que la mente humana es una hoja en blanco al inicio, pero nuestros conocimientos provienen de lo que vivimos, además de que no podemos deducir algo hasta que no se tenga contacto previo o sin conocerlo previamente.

Siendo una gran forma de detallarnos que nadie verdaderamente tienen el conocimiento completo, por lo que es necesario previamente conocer la realidad de ciertas cosas para dar nuestra opinión.

¿Qué aportó John Locke?

John Locke fue un reconocido filósofo inglés que se destaco por ser el autentico impulso del empirismo, una corriente en que le menciona que el conocimiento humano es originado por la experiencia interna y externa, cuestionando todos los conceptos que tenemos a nuestro alrededor.

Dentro de su historia en el conocimiento, tuvo una importante labor en la política. Dentro de sus grandes logros se destaca que en 1668 se convirtió en miembro del Royal Society de Londres, un paso importante al formar parte de las comunidades científicas más importantes. Otra de sus aportaciones, fue la publicación de varios libros, donde habla abiertamente sobre la religión, política, ética y educación.

¿Cuá es la frase más famosa de John Locke?

La frase más famosa de John Lucke es la de "Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia", pero cuenta con un amplio repertorio de frases. Dentro de las más conocidas, se destacan las siguientes del filósofo inglés:



"Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias."

"La esperanza de una felicidad eterna e incomprensible en otro mundo, es cosa que también lleva consigo el placer constante."

"La única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él."

Su forma de pensar e ideología generando un gran impactó en la política, ya que se usaron como referencia para la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.