La reflexión de John Locke sobre la mente humana: “Nadie puede transferir a otro más poder del que tiene en sí mismo”

El mundo está lleno de enigmas y no todos ellos son perceptibles con el tacto o la vista. Las ideas, conceptos y creencias se encuentran en esas listas en donde todo parece haber sido dado por sentado, pero en donde aparecen algunos interrogantes que despiertan curiosidad.

Noticias Puebla del 19 de junio 2026

La filosofía aborda cuestiones en todas las dimensiones de la vida humana, y sus técnicas se aplican a problemas en cualquier campo de estudio o actividad, sintetiza la Asociación Filosófica Estadounidense (APA). Es a través de esta disciplina que grandes pensadores reflexionaron sobre temas muy profundos y revolucionarios, sembrando en el resto de la sociedad esa necesidad de preguntarnos por todo lo que nos rodea.

El aporte de John Locke a la filosofía

El filósofo y médico inglés John Locke es uno de los más conocidos pensadores de la historia y de las figuras más influyentes de la Ilustración, además de ser reconocido como el "Padre del Liberalismo Clásico". Su pensamiento ayudó a transformar radicalmente la epistemología y la teoría política.

John Locke postuló que la mente al nacer es una pizarra en blanco y que todo conocimiento proviene estrictamente de la experiencia y la percepción sensorial. Además, rechazó el derecho divino de los reyes y argumentó que el Estado nace de un contrato social destinado exclusivamente a proteger los derechos naturales inalienables del individuo: la vida, la libertad y la propiedad.

John Locke y una frase revolucionaria

Son muchas las ideas que John Locke logró sembrar en la historia de la humanidad y así grabó a fuego su nombre en la filosofía. Sus premisas son ampliamente analizadas como lo es el caso de su frase “Nadie puede transferir a otro más poder del que tiene en sí mismo”.

Esta premisa de John Locke es considerada como uno de los pilares fundamentales del liberalismo clásico y de la teoría del contrato social. Si se la analiza en la actualidad, esta frase fundamenta que los gobernantes no tienen poder propio, sino solo el que los ciudadanos les delegan mediante el voto. Se entiende entonces que si el Estado vulnera derechos fundamentales o actúa fuera de la ley, su poder se vuelve ilegítimo, justificando el derecho a la protesta y el control judicial.