A lo largo de los siglos el pensamiento ha tenido una fuerte influencia en la política y en el tipo de políticas que se implementan, remarca el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En este punto, pone de relieve a la filosofía como el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la consciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral.

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Sobre esta rama del conocimiento destaca que tuvo su origen en la Antigua Grecia, de donde surgieron los filósofos más reconocidos. Sin embargo, el paso de los años dio lugar a otras mentes brillantes como es el caso del filósofo inglés John Locke.

El legado de John Locke

John Locke es considerado el padre del liberalismo clásico y uno de los máximos exponentes del empirismo británico. De acuerdo con fuentes bibliográficas relacionadas con la filosofía, con su trabajo logró transformar epistemología y la filosofía política.

El filósofo inglés sentó las bases teóricas de las democracias modernas y las constituciones liberales, resume la Inteligencia Artificial (Gemini), redefiniendo además la educación y la psicología occidentales.

John Locke y una frase sobre la libertad

“Donde no hay ley, no hay libertad” es una de las frases por las que se recuerda a John Locke. Esta premisa pertenece a su obra “Segundo tratado sobre el gobierno civil” y revela cómo es que él entendía la convivencia humana.

Analizar esta frase en la actualidad supone pensar en el Estado de derecho y las democracias constitucionales. En estas, las leyes no buscan reprimir al ciudadano, sino que tienen el objetivo de garantizar sus derechos frente a los abusos de terceros o del propio Estado.

En base a la frase de John Locke, la ley actual sigue siendo el escudo indispensable para que la libertad individual pueda ejercerse de manera segura y equitativa.