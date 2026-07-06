La reflexión de Judith Butler sobre la objetividad periodística: “El periodismo es un lugar de lucha política… Inevitablemente”

Un informe de la Biblioteca Pública de Nueva York señala que la filosofía, tal como se practica hoy, es abstracta, teórica y ajena a la vida, una materia académica más. Además, añade que en el mundo grecorromano era una forma de vida, una práctica destinada a aliviar el sufrimiento y a moldear y transformar el yo según un ideal de sabiduría.

Noticias Jalisco del 3 de julio 2026

Esta es una de las tantas definiciones de esta disciplina que buscan “despertarnos” y hacernos pensar en todo lo que nos rodea. Muchos pensadores, a lo largo de la historia, dejaron su aporte para nutrir a la filosofía como una carrera académica y para intentar comprendernos mejor.

El legado de Judith Butler

Como se mencionó, son muchos los pensadores que le han dado y le dan vida a la filosofía y, en la actualidad, podemos destacar a Judith Butler, una de las filósofas y pensadoras sociales más influyentes de la época contemporánea, con una mirada posada sobre los estudios de género y la teoría queer al introducir el concepto de performatividad que postula que el género es una construcción social que se produce y consolida mediante la repetición constante de normas y comportamientos instituidos.

#contracultural #feminismo ♬ sonido original - Contracultural @contraculturalmag Judith Butler la filósofa y teórica fundacional de la teoría queer, autora del revolucionario “El Género en Disputa” expone con claridad por qué la pregunta ¿qué es una mujer? no debe ser respondida por el feminismo y es una cuestión que debe quedar abierta por principio. Extraído de la entrevista completa realizada por @politicsjoe en su canal de YT. #judithbutler

A través de sus obras, Judith Butler agitó los orígenes del binarismo tradicional y la heterosexualidad obligatoria, abriendo el camino para la legitimación de identidades diversas, de acuerdo a diferentes fuentes de información resumidas con ayuda de Gemini (Inteligencia Artificial).

Judith Butler y una frase para pensar

Son muchas las premisas que Judith Butler ha logrado grabar en el mundo de la filosofía y entre estas hoy destacamos su frase “El periodismo es un lugar de lucha política… Inevitablemente”. Con ella, la filósofa judeo-estadounidense da en el clavo de uno de los debates más intensos y vigentes dentro del oficio: el mito de la objetividad pura.

Cuando Judith Butler afirma que el periodismo es, inevitablemente, un lugar de lucha política, no está diciendo que los periodistas deban ser militantes partidarios o distorsionar los hechos a propósito. El análisis de esta pensador va mucho más profundo, hacia el entramado de cómo entendemos la realidad, algo que en el presente debe hacernos reflexionar, y mucho.