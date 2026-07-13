Karl Marx, filósofo alemán, sobre el mundo material: “La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas”

La filosofía es y será uno de los pilares del razonamiento humano. Se trata de una invitación a no quedarse con lo que creemos establecido, sino a darle a nuestro cerebro el derecho de indagar sobre lo ya conocido, encontrarle un nuevo sentido y llenar cualquier espacio vacío en nuestra percepción.

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Muchos filósofos y filósofas se han encargado de dejar profundas premisas que son estudiadas en la actualidad y que, a pesar de haber sido instaladas hace muchos años atrás, mantienen su vigencia hasta hoy. Uno de esos pensadores que supo dejar su huella en distintas generaciones es Karl Marx, un economista, sociólogo y revolucionario alemán.

Temas abordados por Karl Marx

Karl Marx dejó en el mundo ideas que cambiaron radicalmente el rumbo de la historia política y económica, principalmente con las teorías del comunismo y el socialismo científico. Este filósofo alemán centró su obra en la crítica feroz al capitalismo, al que analizaba como un sistema socioeconómico basado en la explotación de los obreros (proletariado) por parte de los dueños de los medios de producción (burguesía).

Diversas fuentes de información precisan que, a través de su teoría del materialismo histórico, Karl Marx sostuvo que la historia de la humanidad está determinada por las condiciones materiales y la lucha de clases como motor de cambio. Además, fue conocido por analizar fenómenos como la alienación, es decir el proceso por el cual el trabajador se siente ajeno al producto de su propio esfuerzo.

Karl Marx y una frase

No hay dudas de que el pensamiento de Karl Marx marcó a la historia y a gran parte de la sociedad mundial. En la actualidad, muchas de sus premisas siguen siendo analizadas y muchas de ellas están concentradas en frases muy potentes como la que dice “La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas”.

Con esta frase, el filósofo alemán hace referencia a la teoría de la alienación, analizando también la moral sobre la codicia. Esto puede entenderse en el presente si se entiende que cuando el sistema prioriza la acumulación de capital, la producción masiva y el valor de cambio, el ser humano sufre un proceso inverso.