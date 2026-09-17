Rabindranath Tagore, poeta y filósofo bengalí: “El niño encuentra su alegría en cualquier pequeña cosa, mientras que el adulto gasta su vida buscando una felicidad que se le escapa”

¿Te han llamado infantil? ¿Te molesta o acusan de ser peor que un niño? La frase: “El niño encuentra su alegría en cualquier pequeña cosa, mientras que el adulto gasta su vida buscando una felicidad que se le escapa”. Podría enseñarte un par de cosas para cerrarles la boca a esas personas. Porque la verdad es que puede que lo que haces no esté mal, por lo que deberías dejar de escucharlos.

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¿Qué significa la frase de Rabindranath Tagore sobre la felicidad?

Esta frase explica que muchas personas pierden la capacidad de disfrutar las cosas sin andar exigiendo cosas extraordinarias. Para un niño, una tarde jugando un videojuego se convierte en algo único, asombroso y que lo llena de felicidad. Para un adulto puede volverse algo frustrante, una oportunidad para quejarse de que si es novedoso, que si la historia, que si le faltó acá o allá. Este ejemplo puede aplicarse en un sinfín de cosas.

¿Por qué los adultos buscamos constantemente algo más?

Conforme las personas vamos creciendo, comenzamos a asociar la felicidad con objetivos a futuro: conseguir un nuevo trabajo, comprar una nueva casa, hacer un viaje largo, por decir algunos ejemplos.

|Tima Miroshnichenko/pexels

Sin embargo, no nos damos cuenta de que estas aspiraciones se convierten en una condición para sentirnos felices y hacemos que todo lo que llega a nuestras vidas sea insuficiente. Cuando la satisfacción siempre depende de lo que todavía no tenemos, el presente nunca es bueno y nos la vivimos esperando.

¿Qué podemos aprender de la manera en que disfrutan los niños?

Si a ti te llaman infantil, enséñales con ayuda de esta frase que eso es lo que te permite disfrutar de la vida. Si algo saben los niños, resaltan por la forma en la que disfrutan de todo gracias a la curiosidad y al hecho de dejarse sorprender.

Un niño puede pasar un largo tiempo viendo un insecto, inventando historias o emocionándose con las cosas que le gustan por el simple hecho de disfrutarlas. Esta visión cambia la experiencia porque deja de buscar constantemente el siguiente estímulo.