La filosofía de vida de William Shakespeare que perdura hoy en día: “Ama a todos, confía en pocos y no hagas daño a nadie”

En un mundo donde las redes sociales influyen cada vez más en la forma en la que nos relacionamos, encontrar una especie de brújula ética y emocional para construir relaciones sanas puede ser un verdadero reto. Sorprendentemente, esa guía que tanto buscamos no se encuentra en un libro de autoayuda ni en un manual de psicología moderna, sino en las páginas de la literatura clásica. Hace más de 400 años, William Shakespeare dejó una reflexión que hoy en día parece más vigente que nunca: “Ama a todos, confía en pocos y no hagas daño a nadie”.

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“Ama a todos, confía en pocos y no hagas daño a nadie” - William Shakespeare

Es probable que esta frase la hayas leído en alguna publicación en redes sociales o algún tablero en Pinterest. No obstante, el verdadero autor de este mantra es William Shakespeare. Esta cita pertenece a la obra de teatro All’s Well That Ends Well (A buen fin, no hay mal tiempo, en español); específicamente, en el acto uno, escena uno.

Si bien esta obra es poco conocida, a comparación de otros grandes títulos como "Romeo y Julieta" o "Sueño de Una noche de Verano", la cita destaca como una de las frases más memorables del dramaturgo inglés. A través de esta frase, se establece un código de conducta moral. Para entender mejor su significado, es necesario mencionar que el consejo es pronunciado por la Condesa de Rosellón, como un mantra de supervivencia social y ético para su hijo, Bertram.

Pese a que esta frase fue escrita hace más de 400 años, su mensaje prevalece, pues tal como lo mencionó la Condesa, se trata de una guía ética universal que nos insta a ser benévolos con los demás, sin confiar ciegamente en ellos, y lo más importante: nunca cruzar la línea de lastimar a alguien.

La reflexión de William Shakespeare sobre el amor | Crédito: Public Domain Pictures

¿Quién fue William Shakespeare y cuáles son sus obras más populares?

William Shakespeare es uno de los escritores más importantes de la literatura inglesa. Apodado a menudo como el “Bardo de Avon”, sus obras destacan por explorar la naturaleza del ser humano. Entre los títulos más populares de este dramaturgo, poeta y actor inglés se encuentran: “Romeo y Julieta”, “Hamlet”, “Macbeth”, “Otelo” y “Sueño de una noche de Verano”, por citar algunos. ¿Lo sorprendente de ellos? Todos permanecen vigentes en la actualidad.