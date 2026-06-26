Dentro de la filosofía alemana, Ernst Bloch se presenta como uno de los más influyentes del siglo xx, quien concebía el sentimiento de esperanza como una fuerza capaz de impulsar el cambio.

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¿Cómo veía el filósofo alemán Ernst Bloch a la esperanza?

Para el filósofo, la esperanza representa el impulso del cambio; esto queda sentado en su popular frase:

"La esperanza es un sentir que convoca a la acción, a la proyección humana en busca de la realización de sus sueños". Ernst Bloch

Con esta frase, Ernst Bloch invita a comprender que el optimismo solo cobra sentido cuando se transforma en esfuerzo activo, compromiso y acciones cotidianas que te ayudan a construir el futuro deseado.

La frase de Ernst Bloch que invita a luchar por nuestros sueños|Desustchlandfunk-canva

¿Por qué es vigente hoy en día la frase del alemán Ernst Bloch?

Hoy en día, la reflexión de Ernst Bloch sigue vigente gracias a que recuerda que la esperanza no consiste únicamente en que las cosas salgan bien, sino en creer que los sueños pueden construirse y cumplirse desde el esfuerzo y la perseverancia.

Este sentimiento es visible hoy en día con la esperanza de millones de mexicanos que han visto a la Selección Nacional conseguir los tres puntos durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, acto que no había ocurrido y que lleva a los nacionales a plantear un escenario en donde el equipo nacional dispute la gran final del torneo.

Esta esperanza simboliza la confianza de los nacionales en cumplir grandes objetivos desde las acciones cotidianas, pues se ha podido observar un trabajo constante con resultados sobresalientes.

¿Quién fue el filósofo alemán Ernst Bloch?

Ernst Bloch (1885–1977) fue un destacado filósofo de origen alemán, quien se identificaba con la ideología marxista. Bloch fue celebremente reconocido por reivindicar el concepto de la utopía como fuerza motriz central del ser humano. La obra de Ernst se consolida dentro del principio de esperanza (Das Prinzip Hoffnung), en donde se argumenta que la historia está impulsada por el deseo de construir situaciones justas.