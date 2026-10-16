Isabel Allende, ganadora al Premio Planeta: “El miedo es inevitable, pero no podemos permitir que nos paralice”

Isabel Allende se convierte en la ganadora de la 75a edición del Premio Planeta, otorgado por la famosa editorial española. Este galardón reconoce a la mejor obra inédita escrita en castellano. La autora chilena fue premiada por “La hora antes del Alba”; secuela de “La Casa de Los Espíritus” (1982). A lo largo de más de 55 de trayectoria, Allende no sólo ha escrito historias que trascienden el tiempo, sino que también ha ofrecido importantes reflexiones, incluida esta sobre el temor: “El miedo es inevitable, pero no podemos permitir que nos paralice”.

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La frase original es: “El miedo es inevitable, tengo que aceptarlo, pero no puedo permitir que me paralice” y pertenece a su libro de memorias “La suma de nuestros días”. A través de esta, la autora ofrece una importante reflexión sobre cómo el ser humano debería procesar el temor. Si bien sentir miedo puede ser una de las sensaciones menos deseadas, luchar contra este se convierte en el primer paso para restarle poder. En otras palabras, sentir miedo no es sinónimo de cobardía y ser valiente no significa que exista la ausencia de este sentimiento. Al contrario, se trata de reconocer la emoción y decidir actuar y avanzar pese a ella.

Esta reflexión puede aplicarse a cualquier situación de nuestras vidas, pues el mensaje radica en la fortaleza que implica seguir adelante, pese a los temores que podemos llegar a sentir en el proceso de cumplir o llegar a una meta.

¿Quién es Isabel Allende, ganadora del Premio Planeta?

Isabel Allende fue reconocida con el Premio Planeta 2026 el jueves, 15 de octubre, por “La hora antes del Alba”; una secuela inédita de su más grande éxito: “La Casa de los Espíritus” de 1982. Este reconocimiento viene acompañado de una compensación económica de un millón de euros, equivalente a cerca de 20 millones de pesos. A través de esta obra, la autora concluye el universo de personajes de la historia que creó hace 45 años y que ha vendido más de 80 millones de ejemplares a nivel mundial.

Allende nació en Lima, Perú en 1942, donde inició su carrera como periodista a finales de los 60. Posteriormente, optó por dar el salto a la literatura. En 1982, publicó su primera y más famosa novela: “La Casa de los Espíritus”. Desde entonces suma más de 20 títulos, mismos con los que ha ganado múltiples premios, incluido el Premio Nacional de Literatura de Chile (2010) y el Premio Planeta (2026).

Isabel Allende, ganadora al Premio Planeta | Crédito: Wikimedia Commons (Lesekreis)

¿De qué trata “La hora antes del Alba” de Isabel Allende?

Según ha adelantado la misma escritora, esta inédita secuela abordará la historia de la nieta del patriarca Esteban Trueba y la clarividente, Clara: “Es el cierre del universo complejo de los personajes complejos de La Casa de los Espíritus. Es la historia de la nieta, en los años del terror, fortalecida por la maternidad, el amor de dos hombres y la callada presencia de los espíritus de su pasado”; reveló.

¿Cuáles son las mejores obras de Isabel Allende?

Aunado a “La Casa de los Espíritus”; otras obras de Allende incluyen títulos como:

