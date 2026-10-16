John Locke, filósofo y médico inglés, sobre la educación: “Pienso que la educación no consiste en perfeccionar a los jóvenes en alguna de las ciencias, sino en abrir sus mentes, preparándolos para que puedan utilizar cualquiera de ellas que pudieran necesitar”

En un país donde el sistema de educación - en su mayor parte - consiste en la memorización de datos y la aprobación de exámenes para obtener buenas notas, la reflexión del filósofo John Locke parece un tanto revolucionaria. A través de su obra Some Thoughts Concerning Education de 1693, el médico inglés comparte una frase que nos invita a reflexionar sobre este proceso de aprendizaje y conocimientos: “La educación no consiste en perfeccionar a los jóvenes en alguna de las ciencias, sino en abrir sus mentes, preparándolos para que puedan utilizar cualquiera de ellas que pudieran necesitar”.

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A través de ella, Locke hace énfasis en que el objetivo de educar no debería ser convertir a los jóvenes en expertos en una sola disciplina, sino en darles las herramientas necesarias para comprender diversos temas y poder enfrentarse a nuevos desafíos. En otras palabras, una buena educación no se limita a enseñar respuestas y memorizar datos, sino que también ayuda a formular preguntas, a analizar y procesar información y, lo más importante, a encontrar soluciones. De tal modo, las personas pueden aplicar lo aprendido en diversas situaciones y problemas de la vida.

¿Por qué la reflexión de John Locke permanece vigente?

Si bien esta frase fue escrita en 1693, su significado permanece más vigente que nunca, pues se trata de la manera en la que aprendemos y nos preparamos para la vida. Bajo esta línea, preparar nuestras mentes para lo que sea que se necesite se convierte en una acción indispensable, especialmente en un mundo que está en constante cambio. Pues, tal y como lo deja ver Locke, el conocimiento radica en mantener la curiosidad y estar dispuesto a cambiar de opinión, además de tener la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Es por ello que su idea sigue conservando valor.

John Locke, filósofo inglés | Crédito: Imagen generada con IA

¿Quién fue John Locke?

John Locke fue una de las figuras más importantes del pensamiento moderno. Sus ideas influyeron en diversos campos, incluida la filosofía, política, educación e incluso la medicina. A través de sus obras, defendía la importancia del conocimiento, pues solía asegurar que las personas aprenden a partir de sus experiencias. Entre sus obras más importantes, destacan títulos como:

