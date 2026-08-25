Platón, filósofo griego: sobre el deseo: La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos

El filósofo griego Platón planteó una mirada distinta sobre cómo percibimos la pobreza y la riqueza, pues él pensaba, advierte, que el sentirse pobre no proviene por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos. Con esta idea, Platón invita a reflexionar sobre cómo nuestras necesidades pueden crecer junto con los deseos y expectativas.

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¿Qué dice Platón sobre el deseo?

Con esta frase, Platón busca hacer una profunda reflexión sobre que la pobreza no es una condición económica provocada por la falta de dinero, sino un estado mental que es causado por la codiciaincesante. Para el pensador griego, los bienes materiales son limitados, pero los antojos humanos pueden ser infinitos si no se controlan por la razón.

Esto quiere decir que si una persona desea cada vez más cosas, siempre experimentará una sensación de carencia y necesidad, lo que la hará persistir profundamente pobre sin importar la riqueza que posea. Hoy en día, la frase del filósofo se mantiene más vigente que nunca, pues es debido al alcance de las redes sociales que el deseo de la sociedad se ha vuelto infinito, esto debido a la búsqueda continua de comparar las vidas digitales con la realidad económica de las personas.

¿De dónde sale la reflexión sobre el deseo de Platón?

Este célebre pensamiento se puede encontrar dentro de su obra clásica, Las Leyes (Libro V). Dentro de este diálogo, el filósofo no se enfoca únicamente en la utopía idealista de su juventud, sino en diseñar un marco legal y político para una sociedad que pueda vivir en la armonía, en donde los ciudadanos comprendan aspectos como el deseo y su estrecha relación con la pobreza y el malestar.