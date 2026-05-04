La Inteligencia Artificial es una de las más consultadas en torno a la cuestión de si la filosofía tiene un final. Esta tecnología remarca que es uno de los debates más profundos del pensamiento mismo, oscilando entre la idea del "fin de la filosofía" como la resolución de sus grandes interrogantes por parte de las ciencias particulares, y la visión de que es una actividad intrínsecamente inagotable.

Conductores de Venga La Alegría LLORAN en emotiva dinámica del Día del Niño

A través de la aplicación Gemini, la IA responde que la filosofía no busca una meta final o una "respuesta definitiva", sino que es un proceso continuo de autorreflexión crítica que se expande cada vez que el conocimiento humano alcanza una nueva frontera.

¿Quién es Marta Nussbaum?

En torno a lo señalado anteriormente, se entiende que no solo existan reconocidos filósofos de hace muchos años atrás, sino que en el presente existen nombres que tienen su propio peso. Martha Nussbaum es una influyente filósofa estadounidense y profesora de Derecho y Ética en la Universidad de Chicago, es un claro ejemplo de ello.

Martha Nussbaum es reconocida por ser una de las voces más destacadas en la filosofía contemporánea. Su trabajo se centra fundamentalmente en la filosofía política, la ética y el estudio de las emociones, resume Gemini.

Marta Nussbaum y una frase sobre las emociones

A lo largo de su prolífica carrera, Marta Nussbaum ha explorado cómo los sentimientos, como la compasión, el miedo o la ira, influyen en la justicia social y en la deliberación democrática. Es en este marco que se pone de relieve su frase “La culpa es mucho mejor que la vergüenza, porque se puede expiar”.

Esta frase de la filósofa estadounidense toca uno de los puntos centrales de su filosofía moral y política: la distinción entre las emociones que nos permiten crecer y aquellas que simplemente nos disminuyen. La IA remarca que, para Marta Nussbaum, la diferencia radica en el objeto de la emoción y en la capacidad de agencia que nos devuelve.

En la actualidad, revela Gemini, esta distinción se observa claramente en la dinámica de las redes sociales y la cultura de la cancelación, donde el escarnio público suele operar desde la vergüenza, atacando la identidad global del individuo y negándole la posibilidad de retorno.

Frente a esto, la perspectiva de Nussbaum propone un giro hacia la responsabilidad restaurativa, sugiriendo que el progreso social es más sólido cuando las instituciones y el debate público se enfocan en señalar acciones específicas que pueden ser reparadas o transformadas, permitiendo que el sujeto aprenda del error y se reintegre a la comunidad en lugar de ser permanentemente estigmatizado.