Una de las reflexiones atribuidas al filósofo francés Michel de Montaigne, plantea una idea que sigue teniendo sentido siglos después: incluso aquello que consideramos positivo puede convertirse en un problema cuando se lleva al extremo. La frase no cuestiona el valor de aprender, pensar o buscar conocimiento. Más bien, invita a recordar que saber más no necesariamente significa vivir mejor. Para Montaigne, la inteligencia también necesitaba acompañarse de sencillez, sentido común y una mirada realista sobre la condición humana.

¿Qué quiso decir Michel de Montaigne con que la sabiduría necesita moderación?

La idea central está en reconocer que el conocimiento también puede tener excesos. Una persona puede acumular teorías, argumentos y respuestas, pero perder de vista algo tan importante como su propia experiencia cotidiana. Montaigne desconfiaba de las certezas demasiado rígidas y de quienes pretendían tener respuestas definitivas para todo. Su pensamiento daba un lugar importante a la experiencia personal, a la observación y a la capacidad de reconocer que los seres humanos tenemos límites.

Michel de Montaigne, filósofo francés: “La sabiduría tiene sus excesos y necesita moderación”|Canva

Por eso, la moderación aparece como una forma de mantener el equilibrio. No se trata de dejar de aprender ni de cuestionar, sino de evitar que la búsqueda constante de conocimiento termine convirtiéndose en soberbia, rigidez o una necesidad de tener siempre la razón.

La importancia de aceptar que no lo sabemos todo

Una de las características del pensamiento de Michel de Montaigne, de acuerdo con Filosofía&Co, fue su interés por examinar al ser humano con sus contradicciones, dudas y limitaciones. En lugar de perseguir una perfección imposible, consideraba importante observar la vida tal como es. Desde esta perspectiva, reconocer que podemos equivocarnos también forma parte de la sabiduría. La mente necesita mantenerse abierta para cambiar de opinión cuando aparecen nuevas experiencias o argumentos.

Michel de Montaigne, filósofo francés: “La sabiduría tiene sus excesos y necesita moderación”|Canva

Su filosofía también reivindica la vida cotidiana y el sentido común frente a las ideas excesivamente complicadas, según El Independiente de Granada. Aprender puede ayudarnos a comprender mejor el mundo, pero ese conocimiento cobra mayor sentido cuando podemos utilizarlo para vivir con mayor equilibrio. En ese sentido, la frase de Montaigne deja una reflexión sencilla: la verdadera sabiduría no consiste únicamente en saber mucho, sino también en reconocer cuándo debemos detenernos, escuchar y aceptar nuestros propios límites.