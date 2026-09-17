Voltaire, filósofo francés: “Quienes pueden hacerte creer absurdos pueden hacerte cometer atrocidades”

La frase del filósofo Voltaire aparece en la obra Questions sur les miracles, de 1765, originalmente como “En verdad, quien es capaz de haceros creen en absurdidades, es capaz de haceros injustos”. Con el paso del tiempo, la reflexión se popularizó y fue transformándose de forma más intensa. Por eso, te explicamos de qué trata y su significado.

¿Qué significado tiene la frase del filósofo Voltaire?

El significado profundo y real de la frase del filósofo Voltaire se centra en el peligro, la mentira y el dogma, en donde el pensador critica el fanatismo religioso, la superstición y la ceguera intelectual de su época, según señala la Enciclopedia de Filosofía de Stanford en uno de sus análiis.

Voltaire fue constantemente perseguido por las personas poderosas.|(ESPECIAL/Canva)

En ese sentido, existe una pérdida de la razón cuando una persona acepta la idea que carece de lógica y de sentido, comienza a renunciar a su capacidad crítica. Esto provoca un camino de violencia. Es decir, una vez que deja de pensar por sí mismo y obedece dogmas, es fácil que sea manipulado haciendo que cometan actor curules y de injusticia, aunque esta persona crea que está haciendo “lo correcto”.

¿Quién es Voltaire? La biografía corta de lo más importante en la vida del filósofo francés

Voltaire fue un críctico y filósofo feroz. Su nombre real era François-Marie Arouet y se caracterizó por ser un pensador que exhibía la escasez de la diplomacia y la religión, lo que provocó que personas poderosas lo persiguieran de un país a otro.

De acuerdo con información recopilada de National Geographic, su pensamiento comenzó cuando estudiaba derecho, pues tomó la decisión de dejar la carrera para dedicarse a las letras, ya que noquería convertirse en un funcionario más.

Luego de un terrible arresto domiciliario, el filósofo francés adotpó su seudónimo Voltaire para crear obras de teatro y poesía con mensajes directos, que comunmente criticaban todo lo que había a su alrededor.

De esta manera, ahora se le recuerda como un luchador contra la ignorancia, la intolerancia y el fanatismo.

¿Cuáles son las frases más impactantes de Voltaire?

Las frases más impactantes de Voltaire dependerán del contexto en las que se reciten. Según Psicología y Mente, estas son las 5 reflexiones que todos deben conocer sobre el filósofo francés: