Nezahualcóyotl, pensador y tlatoani de Texcoco: “Como una pintura nos iremos borrando, como una flor, nos iremos secando aquí sobre la tierra”

Hay figuras que ni los años o las historias podrán hacer menos y uno de ellos es el gran Nezahualcóyotl, uno de los tlatoanis más recordados de la cultura, quien quedó inmortalizado como una de las figuras más representativas de nuestra cultura gracias a su visión política y filosofía acercada a la poesía dentro de sus 70 años de vida.

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Fueron justamente algunas de sus frases que se quedaron en la inmortalidad de nuestra cultura, tal como aquella que decía "Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor, nos iremos secando aquí sobre la tierra”, dejando ver la profundidad de sus pensamientos y poemas con los que tras varios siglos se le sigue recordando.

¿Qué querían decir las frases y poemas de Nezahualcóyotl?

Este verso de Nezahualcóyotl es uno de los más profundos de la poesía náhuatl, el cuál nos lleva a reflexionar sobre la impermanencia de la vida, siendo que todo principio tiene un final y que la futura muerte le da un gran valor al presente.

La presencia de los humanos es tan frágil y temporal como los colores de una pintura que poco a poco terminarán por desvanecerse, siendo que en el fondo todos somos iguales y que no hay nada que podamos hacer al respecto y "El Coyote que Ayuna" (como significaba su nombre en náhuatl era consciente de ello.

¿Quién fue Nezahualcóyotl?

Nezahualcóyotl, también conocido como “El Rey Poeta” fue el tlatoani (monarca) de Texcoco, además de ser una de las figuras más destacadas del México prehispánico y que a más de 500 años de su muerte sigue siendo una de las figuras más recordadas.

Se le atribuye el haber formado la “Triple Alianza” con Tenochtitlán y Tlacopan, siendo una de las épocas en que Texcoco tuvo gran desarrollo. Además, se le recuerda que ayudó a que Texcoco se convirtiera en el centro cultural más importante de Mesoamérica, fundando Amoxcalli, una gran biblioteca.