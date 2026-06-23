Lao Tsé, pensador chino: Sobre el verdadero valor de ser fuerte: “El que vence a los demás es fuerte; el que se vence a sí mismo es poderoso”

La filosofía de Lao Tsé continúa inspirando a millones de personas con múltiples enseñanzas sobre el crecimiento personal y la sabiduría interior. Gracias a su célebre frase. "El que vence a los demás es fuerte; el que se vence a sí mismo es poderoso". Pues toma en cuenta que la fortaleza no se encuentra en dominar a otros, sino en superar los propios miedos, impulsos y limitaciones.

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¿Por qué es relevante la frase hoy en día?

Es importante tomar en cuenta que la frase de Lao Tsé cuenta con una fuerte relevancia hoy en día, debido a la época actual en la que vivimos, la cual está marcada por la competencia constante, la comparación constante dentro de la internet. Dentro de este contexto, el mensaje del pensador recuerda que el verdadero éxito no consiste en superar a los demás, sino en desarrollar disciplina, autocontrol y conciencia personal.

"El que vence a los demás es fuerte; el que se vence a sí mismo es poderoso". Lao Tsé

La frase del pensador de origen frío nos invita a aprender a vencer los propios miedos, inseguridades y hábitos negativos que en muchas ocasiones pueden presentarse como un desafío aún mayor al que te puedes enfrentar de manera externa. El autoconocimiento puede convertirse en la herramienta fundamental que te ayudará a alcanzar bienestar, estabilidad emocional y, llevándolo a la acción, impulsará el crecimiento personal.

¿Quién fue Lao Tsé el pensador de origen chino?

El pensador de origen chino Lao Tsé, cuyo nombre significa "viejo pensador" fue un legendario filósofo y sabio de la antigua China, quien ha sido mundialmente reconocido como el fundador de la corriente del taoísmo; además, se le atribuye la autoría del Tao Te Ching, el cual es uno de los textos fundamentales de la corriente oriental.

¿Qué es la corriente del taoísmo y el Tao Te Ching?

El taoísmo es una corriente antigua de origen chino. La tradición milenaria de filosofía y espiritualidad promueve el vivir de manera armónica con el Tao, el cual es comprendido como el orden y el flujo natural del universo. Su corriente invita a los seres humanos a aceptar la espontaneidad de la vida, practicando aspectos como la sencillez, la humanidad y la "no-acción", con la intención de alterar el equilibrio natural de las cosas.

Por su parte, el Tao Te Ching se considera como la obra magna de Lao Tsé, el cual se presenta como un libro breve y profundo compuesto por 81 poemas que buscan explicar el Tao (camino) mediante el intento de enseñar el fluir con la naturaleza.