Pablo Picasso, pintor y escultor español: “Todos los niños nacen artistas; el problema es cómo seguir siendo artistas al crecer”

Pablo Picasso dijo una vez: “Todos los niños nacen artistas; el problema es cómo seguir siendo artistas al crecer”. Seguro al leerla, te cuestionaste: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo artístico? Probablemente, hace mucho, y es que los niños ven la vida de forma diferente. Picasso nos explica cómo los adultos aprendemos a esconder la creatividad.

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¿Qué significa la frase de Picasso sobre los niños artistas?

Una de las claves está en que los niños usan su creatividad sin preguntarse si un dibujo será lo suficientemente bueno. Ellos no crean cosas para conocer las opiniones de los demás; lo hacen porque es divertido. Cuando somos adultos, nuestra mentalidad cambia y pasamos a pensar si aquello sirve, si está bien hecho o qué pensarán los demás.

|Vitaly Gariev

¿Por qué dejamos de crear cuando nos hacemos adultos?

Una de las razones puede ser la forma en la que nos relacionamos con el error. En nuestra vida diaria, como la escuela, el trabajo o con familia, aprendemos que equivocarse suele tener consecuencias: una mala calificación, una crítica, un proyecto rechazado o la sensación de no estar a la altura. Es así como poco a poco las personas llegamos a la conclusión de que el arte es para aquellos que tienen talento.

¿Cómo recuperar la creatividad perdida?

Si todo esto ha despertado la idea en ti de permitirte ser creativo una vez más, lo mejor es volver a empezar con lo que disfrutábamos de pequeños: dibujar, hacer manualidades, tocar un instrumento, cocinar por diversión, escribir historias o incluso jugar.

Recuerda que la idea es dejar de verlo como una competencia o algo que solo hace la gente buena. Lo mejor de todo es que, después de hacer el intento, descubrirás que te sientes mejor, mucho más relajado y más ágil mentalmente.