La filosofía no pierde su vigencia a pesar del paso de los años. Además, los grandes postulados de pensadores como Aristóteles, Platón y Sócrates, entre otros, siguen siendo analizados en el presente y estudiados ampliamente.

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Los filósofos de la antigüedad y los de la actualidad dejan grandes enseñanzas entre los miembros de la sociedad y despiertan la curiosidad sobre los temas más profundos de la vida. Al respecto, hoy pondremos de relieve a Parménides, un filósofo griego muy importante de quien destacaremos una de sus frases.

¿Quién fue Parménides?

Fuentes bibliográficas señalan que Parménides de Elea, fue filósofo griego nacido entre finales del siglo VI a. C. y principios del V a. C. y que es reconocido como la figura central de la escuela eleática y el fundador de la ontología, la rama filosófica que estudia la naturaleza del ser.

Desde el Centro de Estudios Filosóficos Alétheia remarcan que Parménides es uno de los filósofos con más influjo en la historia del pensamiento occidental. Además, investigadores de la Universidad de Oxford destacan que su célebre deducción “el ser es y el no ser no es” sentó las bases del pensamiento abstracto occidental al establecer el principio de no contradicción.

¿Qué legado se le reconoce a Parménides?

El principal legado de Parménides consiste en haber transformado el método filosófico, desplazando la observación empírica para instaurar el uso estricto de la lógica formal y la argumentación teórica, según resume Gemini (Inteligencia Artificial).

Desde análisis académicos desarrollados en la Universidad de Harvard se subraya cómo el desafío conceptual de Parménides moldeó directamente el idealismo platónico y la metafísica aristotélica.

¿Qué lugar ocupa Parménides en la filosofía mundial?

Reseñas relacionadas con esta disciplina coinciden en que en la historia de la filosofía universal, Parménides ocupa un lugar de inflexión crucial ya que es considerado el primer pensador plenamente metafísico de Occidente y el padre de la lógica reflexiva.

Cátedras de la Universidad Complutense de Madrid señalan que la insistencia del filósofo en que la razón pura, y no los sentidos, constituye el único camino válido para alcanzar el conocimiento verdadero marcó el ADN del racionalismo.

Parménides y una frase sobre la música

“La música que no describa algo no es más que ruido” es una de las frases que se le atribuyen a Parménides y con la que defiende una postura mimética de la expresión artística.

Desde esta perspectiva del filósofo griego, el arte sonoro adquiere sentido y legitimidad únicamente cuando actúa como un lenguaje figurativo capaz de evocar realidades concretas, narrar eventos o imitar las pasiones humanas.

¿Sigue vigente esta frase de Parménides?

Bajo esta premisa filosófica de Parménides, cualquier composición que carezca de un referente conceptual, narrativo o emocional comprensible queda reducida a un mero estímulo acústico caótico e insignificante.

Por lo tanto, estamos ante una frase que conserva cierta vigencia en la actualidad dentro de la música, donde la producción sonora se supedita directamente a describir o acentuar la narrativa visual y las emociones en pantalla. Sin embargo, en el panorama musical contemporáneo su postulado ha sido superado por corrientes vanguardistas e industriales. Así, mientras que en los medios audiovisuales se sigue aplicando el principio de la música descriptiva, la escena actual valora ampliamente la textura sonora pura sin necesidad de un referente simbólico explícito.