Todas las personas tenemos la capacidad de preguntarnos sobre todo lo que nos rodea. La intriga puede llevarnos a descubrir grandes verdades y eso es parte de la esencia de la filosofía. Aquella que nació entre los siglos VII y VI a.C. y que tanto ha dejado en la historia de la humanidad.

Noticias Chiapas del 24 de abril 2026

Al cuestionar la realidad, los primeros pensadores sentaron las bases de la ciencia y la metafísica, desplazando la autoridad de la tradición religiosa por la autoridad del razonamiento, revela la Inteligencia Artificial. Además, añade que la filosofía se consolidó como un ejercicio de búsqueda constante de la verdad que transformó para siempre la manera en que entendemos nuestra existencia y el universo.

¿Quién fue Pitágoras?

Entre los grandes nombres que enriquecieron a la filosofía se encuentra el de Pitágoras de Samos, un filósofo y matemático griego del siglo VI a. C., considerado el primer matemático puro de la historia. Aunque es mundialmente famoso por el teorema de la geometría que lleva su nombre, su influencia fue mucho más allá de los números.

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El pensamiento de Pitágoras sentó las bases de la matemática racional y la filosofía occidental, influyendo profundamente en figuras posteriores como Platón, explica Gemini. Entre sus aportes más destacados, además de sus estudios sobre los triángulos rectángulos, se encuentran el descubrimiento de los intervalos musicales regulares y la defensa de la inmortalidad del alma.

Pitágoras y una frase muy profunda

La IA destaca que, a pesar de su inmenso legado, no se conservan escritos originales de Pitágoras, por lo que su vida y enseñanzas han llegado hasta nosotros envueltas en un aura de leyenda y misterio. Es en este marco que se conocen algunas frases de su autoría como la que dice “No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma”.

Esta frase de Pitágoras es una invitación poderosa a la coherencia entre lo que somos por dentro y cómo nos tratamos por fuera. Desde la perspectiva del filósofo y matemático griego, el cuerpo no debía ser una cárcel o un lugar de estancamiento, sino el vehículo que permite al alma expresarse y evolucionar, sentencia Gemini.

En la actualidad, esta frase de Pitágoras se aplica como un llamado al equilibrio integral, recordándonos que el descuido de la salud física, el sedentarismo o el consumo excesivo de estímulos vacíos terminan por asfixiar nuestra claridad mental y capacidad creativa. Mantener el cuerpo activo y nutrido no es una cuestión de estética, sino una herramienta fundamental para que nuestra energía y propósitos no queden atrapados en un envase agotado, permitiendo que la "chispa" interior se manifieste con vitalidad en un mundo que a menudo prioriza lo superficial sobre el bienestar profundo.

